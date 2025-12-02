El Ayuntamiento de San Javier aprueba su presupuesto para 2026 con un total de 68,7 millones de euros

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el concejal de Hacienda, Héctor Verdú, presentan los Presupuestos de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado este martes su presupuesto para 2026, que supera en un 6,29% al del año anterior con un importe total de 68.716.305,71 euros, lo que lo convierte en "el mayor presupuesto de la historia" del Consistorio, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, las cuentas ha sido aprobadas por los 11 votos a favor del PP, mientras que PSOE y Vox han votado en contra, en el marco de una sesión extraordinaria a la que no han asistido cinco concejales de la oposición, entre ellos los del grupo Mixto y Pleamar.

Una vez aprobado por el Pleno, el alcalde, José Miguel Luengo, y el concejal de Hacienda, Héctor Verdú, han ofrecido los detalles de los presupuestos municipales, que incrementan un 46% las inversiones y congelan los impuestos directos, con bajada del 18% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico.

Así, se mantiene el nivel de endeudamiento para final de 2026 en un 37% sobre los ingresos corrientes, "muy por debajo del 110% del máximo legal", según han explicado desde el Ayuntamiento ribereño.

Luengo ha manifestado que se trata de un presupuesto "ilusionante y transformador", que está "basado en el programa electoral con el que nos comprometimos esta legislatura" y cuyo eje principal es "la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

El regidor ha destacado las novedades en materia de inversiones y gasto corriente, remarcando el 1,1 millón de euros que se destinará a la puesta en marcha de un sistema propio de transporte urbano con cinco rutas que unirá todo el municipio, y que se licitará en enero de 2026.

Asimismo, ha destacado las 21 nuevas plazas de agente de Policía Local que contemplan las nuevas cuentas y la inversión de 1,5 millones en asfaltado en todo el municipio, en materia de servicios públicos.

Las cuentas municipales contemplan un nuevo contrato para el mantenimiento de la vía pública, y otro paras el mantenimiento de parques y jardines.

Las labores de urbanización de la fase más antigua del polígono Los Urreas, que estaba sin recepcionar por el Ayuntamiento, será otro de los hitos del presupuesto, que contempla una partida de 2,5 millones que se repercutirá a los propietarios.

El concejal de Hacienda, Héctor Verdú, ha explicado que el presupuesto refleja un aumento de hasta el 155% en las transferencias de capital que se destinan a inversiones, "gracias a la gran capacidad de captación de fondos europeos que tiene el Ayuntamiento de San Javier y que permiten que más del 60% de las inversiones sean financiados con fondos ajenos".

En concreto, el Ayuntamiento ha conseguido 15 millones de fondos europeos para invertir de 2026 a 2030 a través de su Estrategia de Desarrollo Integrado Local 'Alzando el vuelo', que ya se refleja en inversiones el próximo año como la anualidad de las obras del Centro Cultural Aeronáutico o la remodelación del tramo de paseo marítimo de Castillicos hasta El Atalayón, en el límite con San Pedro del Pinatar, entre otras.

El capítulo de inversiones crece hasta un 46% respecto al pasado año, con un total de 9.139.383 euros gracias a la captación de fondos europeos, según ha precisado Verdú.

Entre las partidas más importantes destaca las de pavimentaciones en todo el municipio que asciende a 1,5 millones de euros; la construcción del Centro Cultural Aeronáutico con 1,1 millones; el nuevo Centro de Servicios Sociales con 640.000 euros y la regeneración del paseo marítimo entre Castillicos y Parque del Atalayón con 300.000 euros.

Además se contemplan inversiones para el plan de sombra en colegios, rehabilitación del Conservatorio, carril bici entre CC Dos Mares y Ciudad del Aire o la construcción de nuevos parques.

En el presupuesto de gastos se reflejan los corrientes, que aumentan 413.569 euros, hasta los 29.673.102 euros, debido en gran parte a la actualización del precio de los contratos de servicios y suministros del Ayuntamiento, así como a la previsión de nuevos servicios como el de transporte urbano o la implantación del quinto contenedor, que supondrá un incremento de 1,3 millones de euros.

El área de Educación incrementa su presupuesto para la licitación de las cuatro escuelas infantiles. Aquí se incluye además la dotación de las áreas de Cultura, con 1,5 millones para la oferta de festivales y de todo el año, y festejos y Deportes, que se incrementa hasta 1,2 millones.

Las áreas de San Javier Ciudad del Aire y Turismo crecen un 10 por ciento para la realización del Festival Aéreo y la promoción del municipio.

En materia de gastos, las transferencias corrientes contemplan una partida de más de un millón de euros en ayudas al tejido asociativo del municipio. En cuanto al capítulo de ingresos, la previsión en los impuestos directos es de 28.465.000, 65.000 euros más que en 2025, debido a la previsión de nuevas liquidaciones y la congelación y rebaja de impuestos como el IBI rústico.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se mantiene con 1,7 millones de euros y el capítulo 3, de tasas y precios públicos, crece un 38,6% debido principalmente a la inclusión de cuotas de urbanización del polígono de Los Urreas.

En el canon de las concesiones municipales, la previsión de ingresos se sitúa en 988.000 euros debido al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Las transferencias corrientes se sitúan en 14.576.939 euros, con un descenso de 837.000 euros debido a la disminución en la previsión de las transferencias del Estado, según ha explicado el concejal de Hacienda, quien ha denunciado que "la falta de Presupuestos del Estado obliga a los ayuntamientos a realizar una previsión si datos certeros sobre unos ingresos que suponen más del 20% de los ingresos totales del Ayuntamiento".

De otro lado, las transferencias que se destinan a inversiones aumentan en más 3,2 millones de euros, hasta un 155%, gracias a la captación de fondos europeos.

El presupuesto prevé contratar un préstamo de 3.329.745,68 euros, más de un millón menos que el pasado año, lo que supondrá que a final de año el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de San Javier será del 37%, un porcentaje alejado del 110% que permite la Ley.

Asimismo, las cuentas municipales prevén una amortización de deuda de más de 2,7 millones de euros.