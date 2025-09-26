El Ayuntamiento de San Javier regalará un cuento inspirado en el municipio a todos los recién nacidos

SAN JAVIER (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier regalará el cuento 'El sueño de Tobías Alasuelta', obra de Elena Maroto y Mar Vilar, a todos los recién nacidos del municipio, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El cuento, que está inspirado en San Javier y narra la historia de Tobías Alasuelta, una pequeña ardilla nacida en la pinada de San Blas que sueña con volar, se presentó este jueves en un acto multitudinario en el Parque Almansa.

La mascota apareció físicamente en el acto para sorpresa de los niños y las familias que asistieron a una nueva cita con 'En tu parque o en el mío', el programa creado hace 10 años por la Concejalía de Parques y Jardines para la puesta al día y creación de los parques del municipio y su promoción entre las familias.

El libro es "una pequeña obra de arte" ilustrada con acuarelas y está basado e inspirado en los valores de San Javier.

El concejal de Cultura, David Martínez, moderó un diálogo entre el alcalde, José Miguel Luengo, y las autoras del cuento, en el que se desveló la intención de esta iniciativa y su desarrollo.

"La historia de Tobías Alasuelta recoge la identidad local con la tierra, el mar y el aire y multitud de alusiones locales que nos identifican como la aviación o el jazz, entre otras muchas", señaló el alcalde, que anunció que a partir de ahora todos los niños que nazcan en el municipio lo recibirán como regalo.

El cuento incluirá una dedicatoria "a todos los niños nacidos en San Javier" con el deseo de que "la vida les regale caminos amplios y razones para volar".

Las autoras destacaron el localismo de la historia y las ilustraciones, puesto que se trataba de crear un cuento para San Javier con una historia que implica aventura y emoción y, sobre todo, un mensaje de crecimiento y superación personal dirigido al público infantil.

El cuento relata la historia de Tobías Alasuelta, una ardilla que nació en la pinada de San Blas un 3 de diciembre y que cada cumpleaños disfruta de los fuegos artificiales de las fiestas de San Javier. Mirando al cielo y contra todo pronóstico, siempre soñó con poder volar y construir su propia avioneta a la que llamaría 'Líder', por su admiración "al baile de las águilas", en relación a la Patrulla Águila, de la que tenía un póster en su habitación.

Finalmente decide salir de la pinada, descubrir el mundo que había más allá y tratar de hacer realidad su sueño. Así, se acaba instalando en una palmera del paseo marítimo donde ya había reunido diversas piezas con las que fabricar su avioneta a falta de un tornillo que acaba encontrando una noche en el parque Almansa, donde disfrutaba al ritmo del jazz.

Unas cotorrillas verdes y un ratón le recuerdan que una ardilla no puede volar, pero con su empeño y la ayuda de una ráfaga de aire lo consigue finalmente.

El Mar Menor, las encañizadas, los campos y multitud de referencias a lugares y espacios conocidos aparecen en las acuarelas, incluido el cine de verano de Santiago de la Ribera 'Cinerama', donde se proyectaría la película que finalmente hicieron con la vida de Tobías Alasuelta, la nueva mascota, que a partir de ahora animará las nuevas sesiones mensuales de 'En tu parque o en el mío'.

Esta acción forma parte del proyecto 'Reciclando Ideas, Plantando futuro: Un proyecto de Activación Ciudadana' de la Agenda 2030 de San Javier, que cuenta con una subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.