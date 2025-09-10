El Ayuntamiento de Santomera participa en un encuentro europeo en Bélgica sobre modernización administrativa

El Ayuntamiento de Santomera ha estado presente en el tercer encuentro interregional del proyecto europeo 'Administrative capacity-an essential lever for good governance (Adcap4GoodGov)', celebrado esta semana en Sint-Niklaas (Bélgica) - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha estado presente en el tercer encuentro interregional del proyecto europeo 'Administrative capacity-an essential lever for good governance (Adcap4GoodGov)', celebrado esta semana en Sint-Niklaas (Bélgica), según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta iniciativa, financiada con fondos FEDER a través del programa Interreg Europa, busca mejorar el desempeño y las capacidades de las administraciones públicas, con especial atención a la transformación digital y la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

María José Gil, primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos, Administración Digital y Patrimonio, formó parte de la delegación española, siendo la única edil del país presente en este encuentro.

Esta participación permitió conocer de primera mano las experiencias europeas y valorar posibles adaptaciones al municipio, con el objetivo de seguir avanzando hacia una administración más ágil, digital y cercana a la ciudadanía.

El encuentro reunió a representantes de administraciones de toda Europa para compartir experiencias y buenas prácticas en digitalización, eficiencia de recursos y mejora de los servicios públicos.

Entre ellas, destacaron el Observatorio Digital de la Región de Piamonte (Italia), los Centros de Servicios Unificados de Letonia, la Estrategia Digital Flamenca de Bélgica o los proyectos innovadores financiados con fondos Next Generation.

La delegación española se completó con la presencia de Micaela Martínez Costa, directora general de Función Pública y Diálogo Social; Caridad de la Hera, al frente de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP); Manuel Pato y José Fernández, responsables de proyectos europeos y de formación en la FMRM, respectivamente, y Raquel Galarza, socia cofundadora de la consultora EuroVértice.

APRENDIENDO DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Las jornadas incluyeron asimismo cuatro talleres paralelos sobre temáticas clave: diseño de servicios digitales inclusivos, estructuración de proyectos de transformación digital, desarrollo de competencias en el uso de datos y fortalecimiento de habilidades digitales básicas para la ciudadanía.

En el marco del encuentro se presentaron, además, dos prácticas regionales, Form@carm y Certificarm, impulsadas por la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social y la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP).

Las jornadas concluyeron con una reunión de consorcio en la que se analizó el avance del proyecto en los diferentes territorios participantes (Rumanía, Alemania, Bélgica, Italia, Letonia y España).

La delegación española completó su agenda con una visita a la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, donde se abordaron nuevas oportunidades de cooperación europea.