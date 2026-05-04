El Ayuntamiento de Santomera pone fin al paso de camiones en la avenida Poeta Julián Andúgar y reclama la circunvalación

Entrada en vigor de la restricción del tráfico de vehículos pesados de más de 5,5 toneladas en el tramo urbano de la avenida Poeta Julián Andúgar, en Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto este lunes en marcha la medida de restricción del tráfico de vehículos pesados de más de 5,5 toneladas en el tramo urbano de la avenida Poeta Julián Andúgar, según ha informado el Consistorio.

El alcalde, Víctor Martínez, ha visitado la zona coincidiendo con la entrada en vigor de esta medida, con la que se pone fin a una situación que ha calificado como "un infierno diario" para cientos de vecinos.

Según ha explicado, por esta vía circulan más de 10.000 vehículos al día, de los que más de 1.000 eran camiones, lo que generaba graves problemas de ruido, contaminación y seguridad.

"Estamos hablando de una agresión permanente a la calidad de vida de nuestros vecinos, que hoy por fin termina", ha señalado.

REIVINDICACIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN

El alcalde ha contrapuesto la "colaboración" del Gobierno regional, que ya ha avanzado en el proyecto de la circunvalación, con la "inacción" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ha denunciado que, pese al envío de hasta cinco cartas al ministro y varias solicitudes formales, no se ha obtenido respuesta.

En este sentido, ha reiterado que la solución definitiva pasa por la construcción de la circunvalación de Santomera, una infraestructura declarada de interés general y cuya inversión estimada ronda los 100 millones de euros.

"El tramo permanecerá cerrado hasta que haya un compromiso firme, con financiación garantizada y fecha concreta de inicio de las obras", ha advertido.

TRÁFICO ALTERNATIVO GARANTIZADO

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la restricción no impide la movilidad, ya que existen itinerarios alternativos como la N-340 y la autovía A-7, que permiten canalizar el tráfico.

"Este no es un problema solo de Santomera, afecta a toda la comarca. Es el momento de dejar a un lado la confrontación y trabajar juntos para dar una solución definitiva", ha concluido el alcalde.