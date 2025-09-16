Ayuntamiento Santomera pone en marcha un concurso para premiar el balcón más atractivo y verde del municipio - AYUNTAMIENTO SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha un concurso para premiar el balcón más atractivo y verde del municipio, como parte de su Plan de Ecología Urbana.

Este certamen está abierto a todos los vecinos de Santomera, quienes podrán participar hasta el 28 de septiembre por correo electrónico. Los ganadores serán anunciados el 2 de octubre durante una ruta guiada organizada junto a la asociación local Patrimonio Santomera.

"Con el Plan de Ecología Urbana de Santomera y las acciones que estamos realizando, como este concurso, tenemos el objetivo de integrar la naturaleza en el entorno urbano, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y fomentar la creación y el cuidado de espacios verdes, contribuyendo así a la sostenibilidad del municipio", explica María Tornel, concejal de Fondos Europeos.

La persona que presente la propuesta más destacada para su balcón recibirá, como primer premio, un kit de jardinería con plantas autóctonas valorado en 100 euros, junto con un vale de 50 euros para compras en la librería El Círculo. El segundo premio consistirá en un lote de plantas aromáticas para el balcón y un vale de 50 euros para compras en la librería El Kiosko.

El jurado valorará los siguientes criterios: valor ecológico y biodiversidad; diseño estético y armonía visual; sostenibilidad e impacto ambiental; viabilidad y cuidado; innovación o creatividad; y contribución comunitaria o visibilidad.

Además, todas las fotos de los balcones participantes serán publicadas en la web del Ayuntamiento como muestra de agradecimiento por su valiosa contribución a la mejora de la biodiversidad y del entorno natural del municipio.

Este plan, financiado por fondos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, celebró también el pasado sábado un taller gratuito de renaturalización de balcones, que reunió a más de 30 vecinos y vecinas. Los participantes aprendieron técnicas sencillas para crear espacios verdes en sus hogares y recibieron plantas autóctonas para iniciar sus proyectos de renaturalización.

Además, se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para recoger opiniones, ideas y prioridades sobre la ecología urbana. Las personas interesadas pueden participar a través de 'https://goo.su/U6iPy'.