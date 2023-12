El ballet 'El Cascanueces', góspel y teatro musical llegan a los teatros de Murcia esta Navidad

Second se despedirá de los escenarios en el TCM con tres conciertos diferentes que tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de diciembre



MURCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ballet clásico, la música y el teatro musical familiar son las propuestas que llegarán esta Navidad a los diferentes espacios que integran el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia. En concreto, durante los próximos días formarán parte de la programación 'El Cascanueces', la música góspel, la despedida de los escenarios de Second, el teatro de La Kritare y los musicales 'Aladín. Un musical genial', 'La Sirenita. El musical' y 'Superthings Live. Sing & Party'.

En el Teatro Circo Murcia (TCM), la programación semanal comenzará una vez más con teatro el miércoles, 20 de diciembre (20h), con el montaje de La Kritare 'Toda la carne insignificante sobre las pavesas', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La joven compañía murciana llevará a escena por última vez durante esta temporada esta producción incluida en el ciclo Pequeño Gran Teatro, con la que sus integrantes tratan de explorar y acercar al 2023 la obra de Samuel Beckett. Las entradas tienen un precio único de 10 euros y se pueden adquirir en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas) y en la web 'www.teatrocircomurcia.es'.

La música llegará el sábado, 23 de diciembre (20h), con el espectáculo 'The Street of New Orleans by The New Orleans Gospel Stars', incluido en el festival Grandes del Góspel. La formación internacional de 14 componentes, con órgano, sección de ritmo y vientos, llega a España para presentar un concierto dedicado a la ciudad donde siempre hay música en el aire; a la cuna del jazz, el espíritu del góspel y la casa del rhythm & blues.

'The Streets of New Orleans' es una muestra vibrante de la tradición musical de la ciudad de Nueva Orleans que nos invita a un intenso viaje de ida y vuelta. Las entradas para este concierto están a la venta por 18, 20 y 22 euros.

Al Teatro Romea regresará esta semana la danza clásica con 'El Cascanueces', el ballet navideño por excelencia. LaFACT Cultural y PAR en Dansa llevan de nuevo a escena esta historia que transporta a los espectadores a un mundo onírico lleno de color y fantasía.

A través de la música de Tchaikovsky y la coreografía de Rodolfo Castellanos --sobre la base clásica de Petipa-- viajaremos hasta casa de Clara y Fritz. Es Navidad y todos los niños reciben su regalo; y el de Clara es un muñeco muy especial, un Cascanueces. 'El Cascanueces' se representará el jueves 21 y el viernes 22 de diciembre (20.00 horas), y las entradas están agotadas para ambos pases.

Un día antes, el Romea acogerá un concierto gratuito del Festival Murcia Barroca. Los jóvenes intérpretes de la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia pondrán de manifiesto la capacidad y calidad artística e interpretativa en el ámbito de la música de cámara, ofreciendo un recital centrado en el repertorio musical barroco.

Las formaciones que podrán escucharse abarcarán desde instrumentos de viento como flauta junto a acompañamiento de continuo, hasta distintos cuartetos de cuerda con las características dualidades entre instrumentos concertantes y ripieno.

El concierto tendrá lugar este miércoles, 20 de diciembre (19.00 horas), y la entrada será gratuita con invitación (disponible en taquilla el mismo día de la actuación desde las 17 horas).

Por último, esta semana también la música llegará al Auditorio de Algezares con el Concierto de Navidad In Memoriam Miguel Ángel Clares, a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Murcia. El alumnado del conservatorio subirá un año más al escenario para recordar a uno de los grandes intérpretes que ha dado la Región de Murcia: el vilonchelista Miguel Ángel Clares.

El concierto tendrá lugar el viernes, 22 de diciembre, a las 20 horas, y las invitaciones para asistir se podrán recoger en el propio auditorio desde dos horas antes de que comience el concierto.

TEATRO MUSICAL FAMILIAR

Como ya es habitual, los teatros de Murcia celebrarán la Navidad con espectáculos musicales para disfrutar en familia. La primera propuesta llegará al Teatro Romea a partir de este sábado y será 'Aladín. Un musical genial', de Trencadís Produccions.

Combinando la magia del cuento, la espectacularidad del teatro musical y el encanto de las aventuras de 'Las mil y una noches', con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares, este montaje teatral se podrá ver en el Romea el sábado 23 (17 y 19.30 horas) y, la próxima semana, del 26 al 30 de diciembre (también a las 17 y 19.30 horas).

Las entradas tienen un precio de 10, 12 y 15 euros y se pueden adquirir en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas) y a través de la web 'www.teatroromea.es'.

Ya con el nuevo año llegará también al escenario del Romea 'La Sirenita. El musical'; una propuesta de Candileja Producciones que trata de dar un nuevo giro al cuento clásico con el objetivo de divertir, emocionar e inspirar a pequeños y mayores.

Con una llamativa puesta en escena, este musical transportará a los espectadores a un mundo submarino lleno de personajes entrañables, protagonistas de una historia que ayudará a que los pequeños sean conscientes de la importancia de cuidar la Tierra y de los efectos del cambio climático. El musical se podrá ver los días 2 (19.30 horas), 3 (17 y 19.30 horas), 4 (17 y 19.30 horas) y 7 de enero (12, 17 y 19.30 horas) y el precio es 10, 12 y 15 euros.

En el Teatro Circo Murcia, la propuesta para disfrutar en familia llegará de nuevo con los SuperThings y su espectáculo 'Sings & Party'.

Guitarrific está organizando la fiesta más grande de la historia de Kaboom City, la ciudad de los SuperThings, y quiere que participen todos los héroes para armar un gran espectáculo de canciones y bailes. Pero a los villanos, que no han sido invitados, no les hace ninguna gracia.

Por todo ello, surgirá una gran batalla con los héroes pero de baile. Esta nueva historia de 'SuperThings Live!' se podrá ver en el TCM los días 3 y 4 de enero (17 y 19:30h) y las entradas tienen un precio único de 20 euros.

DESPEDIDA DE SECOND

Junto a toda esta programación, las actuaciones más especiales de estas semanas serán, a punto de finalizar 2023, los tres conciertos con los que la banda murciana Second dirá adiós a los escenarios tras más de 25 años de carrera a sus espaldas. Tres conciertos que tendrán lugar en el Teatro Circo Murcia los días 28, 29 y 30 de diciembre (21.00 horas) y para los que las entradas están agotadas desde hace meses.

El jueves 28 de diciembre será la primera actuación, 'Llevo tu pulso', en la que la banda ofrecerá su faceta más elegante. Será una oportunidad única para disfrutar de la música de la banda en un ambiente cargado de emoción.

El viernes 29 de diciembre, en el segundo concierto titulado 'Todos se divierten', el grupo prepara una sorpresa para sus seguidores; una noche para recordar junto a invitados especiales. Y el sábado 30 de diciembre, en el tercer y último concierto titulado 'Para todo el universo', Second ofrecerá un espectáculo que será retransmitido en streaming, para que todos los fans puedan disfrutarlo en cualquier parte del mundo.