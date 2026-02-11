El BAM 'Audaz' monitoriza la navegación de unidades navales rusas en el norte de África

Archivo - Buque de Acción Marítima 'Audaz' - ARMADA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz', con base en el Arsenal de Cartagena (Murcia), ha mantenido la vigilancia sobre unidades navales rusas que han navegado por las aguas al norte de África, en el marco de la integración de este buque de la Armada en la Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

En concreto, el 'Audaz' ha recibido la misión de localizar y realizar la monitorización de estas unidades, que navegaban desde el Atlántico en demanda del Mediterráneo oriental a inicios del mes de febrero, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

La monitorización se ha llevado a cabo en la vertiente mediterránea del Estrecho de Gibraltar, donde comenzó su misión de vigilancia y monitorización del LSTM-31 'Alexander Otrakovsky', en su tránsito por aguas de interés nacional.

El seguimiento de unidades navales no pertenecientes a la OTAN es "una actividad clave que demuestra la capacidad de vigilancia, reacción y coordinación de las fuerzas desplegadas, contribuyendo de manera decisiva a la seguridad de la sociedad española".

El buque español navega en operación de presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional, en las islas Chafarinas y el norte de África.

MANDO OPERATIVO MARÍTIMO Y LAS OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de OPVD, una herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral --junto a otras instituciones del Estado--, detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Cada día hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.