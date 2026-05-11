Banderas a media asta en la Asamblea Regional por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia se ha sumado al luto oficial declarado por el Gobierno Regional en señal de duelo por el fallecimiento ayer a los 67 años del alcalde de Murcia, José Ballesta Germán.

Como testimonio del dolor y las condolencias a su familia, amigos, compañeros y a todos los vecinos de Murcia que sienten su pérdida, las banderas del Parlamento Autonómico ondearán a media asta durante todo el día de hoy.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, manifestó este domingo como "con profunda tristeza", recibía la noticia del fallecimiento de José Ballesta Germán, alcalde de Murcia, de quien afirmó que era "una de las figuras más queridas y reconocidas de la vida pública de nuestra Región".

"Murcia pierde hoy a un hombre cercano, comprometido y profundamente enamorado de su ciudad. Su vocación de servicio, su humanidad y su forma de entender la política, desde el afecto y el compromiso, dejan una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y compartir camino con él", añadió.

Desde la Asamblea Regional, han trasladado todo su cariño y sinceras condolencias "a su familia, amigos, compañeros y a todos los vecinos de Murcia en estos momentos de inmensa tristeza. Descanse en paz".