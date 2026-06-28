El baño asistido llega a Cabo de Palos y el refuerzo en accesibilidad al resto de playas del litoral cartagenero

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha reforzado este verano su compromiso con la accesibilidad universal con la ampliación del servicio municipal de baño asistido 'Playa para todos', que incorpora por primera vez la playa de Levante, en Cabo de Palos.

Con esta incorporación, el dispositivo pasa a prestarse en cuatro playas del municipio -San Ginés de La Azohía, Playa Honda, Puerto Bello y Levante- y permitirá acercar este recurso a un mayor número de personas con movilidad reducida o diversidad funcional.

El servicio funciona todos los días, de 11.00 a 19.00 horas, con un equipo de monitores especializados que acompaña a los usuarios durante todo el proceso de acceso al baño, utilizando equipamiento adaptado como sillas anfibias, grúas y muletas anfibias.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que "una ciudad verdaderamente inclusiva es aquella que garantiza que todas las personas puedan disfrutar de sus espacios públicos en igualdad de condiciones. Nuestras playas son uno de los grandes patrimonios de Cartagena y hemos logrado que sea un referente de accesibilidad".

"Queremos que Cartagena tenga todos los medios para que todos podamos disfrutar de nuestra costa, el tener una veintena de playas accesibles y cuatro playas con baños asistidos no es fácil, pero seguimos eliminando barreras y creando oportunidades para que nadie tenga que renunciar a disfrutar del mar por razones de movilidad o discapacidad. Esa es la Cartagena que estamos construyendo", ha añadido la regidora.

La ampliación del servicio ha supuesto incrementar el contrato municipal hasta los 48.400 euros, IVA incluido, lo que representa un aumento de 12.000 euros respecto al pasado verano.

SERVICIO PIONERO

Cartagena fue uno de los primeros municipios costeros de España en implantar un servicio municipal de baño asistido, desarrollado desde sus inicios junto a FAMDIF/COCEMFE-Murcia, que da apoyo técnico, y la Fundación la Caixa que lo apoya económicamente, a través de CaixaBank.

Por su parte, Carmen Gil Montesinos, presidenta de FAMDIF/COCEMFE-Murcia, ha manifestado su satisfacción por este nuevo paso, asegurando que "el hecho de que haya una playa más totalmente adaptada y adecuada a las necesidades de personas con movilidad reducida, para nosotros es un logro".

La presidenta ha mostrado su "agradecimiento a la alcaldesa Noelia y a todo el equipo de gobierno de Cartagena, porque se están cumpliendo los objetivos que tenemos en FAMDIF para el colectivo de las personas con movilidad reducida y las familias que le acompañan".

En este sentidom, ha destacado la importancia de contar con un servicio integral, desde la llegada del usuario hasta su entrada y salida del agua, que ha demostrado su utilidad con más de 500 asistencias durante la pasada campaña estival, cuando el servicio contaba con tres puntos de atención. La incorporación de Cabo de Palos permitirá ampliar esa cobertura durante este verano.

MÁS PLAYAS INCLUSIVAS Y ACCESIBLES

El Ayuntamiento ha reforzado además la red municipal de playas accesibles con nuevo material adaptado en Cala Cortina, El Portús, Entremareas, San Ginés y Mar de Cristal. Estos recursos estarán disponibles para las familias que los necesiten y podrán solicitarse en los puestos de socorrismo.

La elección de la playa de Levante responde también a las características de este enclave, uno de los más frecuentados por familias y visitantes y que reforzará próximamente su oferta deportiva gracias a las actuaciones previstas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con nuevos canales de nado, rocódromo, pistas de vóley playa y otras instalaciones.

En esta zona "se nota la inversión que hemos llevado a cabo por parte del litoral, del consorcio de La Manga, y también el trabajo que está realizando nuestra Junta Municipal", ha remarcado Noelia Arroyo.

Para la gestión de este punto, David Victoria, gerente de Edutiporte -la empresa adjudicataria del servicio-, ha detallado el despliegue técnico y humano: "El personal que hemos contratado son socorristas y además han recibido una formación específica en el manejo del material que se utiliza para este servicio", que incluye muletas, andadores, chalecos flotantes, silla anfibia, ducha y grúa de movilización.

Asimismo, ha incidido en que es un servicio integral que "empieza desde el propio coche gracias a las plazas de aparcamiento reservadas y, si el usuario así lo requiere, la asistencia se presta desde el vehículo hasta lo que es el baño y vuelta". Además, ha recordado que en los días en que el mar esté revuelto, "el usuario puede disfrutar de la sombra en la pérgola, de la ducha adaptada o de los vestuarios y aseos adaptados a sus necesidades".

El dispositivo municipal de salvamento y socorrismo permanece operativo desde el 1 de junio y ampliará progresivamente su cobertura hasta el 12 de octubre, garantizando playas más seguras y accesibles.

El programa vuelve a contar este año con la colaboración de la Fundación la Caixa y CaixaBank, que aportan 8.000 euros, a través de la Acción Social Descentralizada, para reforzar el equipamiento adaptado de los puntos de baño accesible. La colaboración se canaliza mediante FAMDIF/COCEMFE-Murcia, encargada de la adquisición del material y de su puesta a disposición para el uso público.

María Tomasa Rives Fulleda, directora de área de negocio de CaixaBank en el Mar Menor, ha puesto en valor el compromiso de la entidad afirmando que "hoy es un día grande para todos en Cartagena, para todo el Mar Menor y sobre todo para CaixaBank".

Ha recordado la vocación de la entidad por ayudar a la sociedad y ha insistido en que el acceso universal a la costa "no es algo más, es que debería de ser algo normal". "Es una obligación que tenemos de estar cerca todos y gracias a la Fundación "la Caixa", estamos, hemos estado y seguiremos estando", concluyó, felicitando al Ayuntamiento y a FAMDIF por una labor "tan necesaria".