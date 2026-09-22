Con barras y merchandising: las 'instrucciones' para la venta de entradas de los 'Hervideros' de Arde Bogotá en Murcia

Archivo - El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el Mad Cool 2026 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fans de Arde Bogotá ya tienen todas las 'instrucciones' para la compra de entradas para los dos conciertos que la banda de Cartagena ofrecerá el 11 y 12 de diciembre en la Sala Mamba!, en Murcia, y cuya taquilla abrirá este miércoles 23 de septiembre a las 17.00 horas.

La sala ha indicado que la cola se formará en la avenida del Rocío y que instalará la taquilla en Mamba Garden. Para la espera se instalarán barras, baños e incluso habrá venta de merchandising del grupo.

Asimismo, han advertido que nadie se podrá unir a otras personas que ya estén en la cola para respetar el orden de llegada y recomiendan protección frente al sol.

Por otra parte, recuerdan que los menores de 16 años deberán ir acompañados por un mayor de edad y presentar la hoja de responsabilidad firmada, mientras que los menores con 16 y 17 años podrán asistir solos presentando la misma hoja que se puede encontrar en la web de la sala.

Las entradas para personas con movilidad reducida (PMR) son limitadas y para adquirirlas será necesario presentar una acreditación. El grupo adelantó que si quedan entradas PMR sin vender avisarán por redes sociales y se pondrán a la venta el día del concierto.

Los tickets se pondrán a la venta exclusivamente en formato físico en las taquillas de la sala con un límite de dos entradas por persona. Cada uno incluirá un código para registrar la entrada, un paso que permitirá reclamarla, en caso de pérdida, deterioro o extravío. Durante ese registro, además, se podrá indicar si se quiere optar a vivir el concierto desde el propio escenario, rodeando a Arde Bogotá.

Arde Bogotá ha llamado a este formato 'Hervideros' ya que el escenario estará en el centro de la sala con el público alrededor.