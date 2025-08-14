La batería de San Leandro de Cartagena será visitable antes de que finalice el año

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visita los trabajos de rehabilitación de la batería de San Leandro - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Las obras de rehabilitación de la batería de San Leandro de Cartagena avanzan "a buen ritmo" y el enclave será visitable antes de que termine 2025, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante una visita a los trabajos que se desarrollan tras un estudio documental y arqueológico que permitirá desvelar la morfología original de la batería y recuperar elementos tanto de su funcionalidad, como de su valor paisajístico.

Arroyo ha subrayado la importancia de esta actuación, que forma parte de una estrategia global para la puesta en valor del sistema defensivo y el patrimonio militar de la ciudad.

"Es la primera intervención de calado que realizamos con fondos de sostenibilidad turística después de haber recuperado el Fuerte de Navidad, con el fin de ensalzar nuestro singular patrimonio militar defensivo y, en concreto, estos inmuebles de especial valor en todo el frente marítimo", ha subrayado.

Ha recordado que San Leandro se integrará en la oferta de Cartagena Puerto de Culturas y forma parte del proyecto 'De Faro a Faro', una iniciativa conjunta con la Autoridad Portuaria que persigue la transformación de la fachada marítima.

En ese sentido, ha explicado que esta actuación se enmarca en un plan más amplio que incluye avances en el vial del Espalmador, la cesión del Monte de Galeras y la futura recuperación de los túneles de los submarinos y el cuartel de Fajardo.

"Todo este esfuerzo conformará una candidatura transnacional a Patrimonio Mundial de la Humanidad, con la que aspiramos a que Cartagena sea reconocida por su excepcional sistema defensivo", ha añadido Arroyo.

Por su parte, Eva García, arqueóloga de la empresa encargada de la intervención, ha destacado el avance de los trabajos y ha indicado que "contamos con una documentación histórica muy interesante que nos está permitiendo restaurar y consolidar la batería para devolverle su aspecto original".

Asimismo, ha señalado que la intervención está documentando elementos de gran valor histórico y que se está recuperando el espacio volumétrico de la Casamata 1, muy deteriorada, así como los pavimentos.

"También estamos registrando cañones, sistemas de ventilación, desagüe, electricidad e incluso instalaciones telefónicas, lo que aporta información muy valiosa no solo sobre San Leandro, sino también sobre el conjunto de baterías militares", ha agregado.

Otro de los objetivos de la intervención es poner en valor la cubierta exterior, desde la que los visitantes podrán contemplar el entorno y el paisaje. En este sentido, el experto en patrimonio militar José Antonio Martínez ha destacado que se trabaja "con una metodología perfectamente engranada".

"Estamos conociendo una etapa importante de la historia de Cartagena. El ingeniero que dirigió esta obra, Francisco Ramos Bascuñana, fue concejal del Ayuntamiento y autor del plan de saneamiento del ensanche. Además, el Ministerio de Cultura ha lanzado un plan director muy ambicioso para las 29 baterías, que permitirá conocer su estado y planificar intervenciones futuras", ha resaltado Martínez.

El experto ha opinado que todo ello, sumado a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, "demuestra que estamos en un momento enormemente interesante y decisivo para el patrimonio militar de Cartagena".