El belén móvil de la pedanía murciana de Casillas vuelve tras más una década con 70 escenas y medio millar de figuras

El belén móvil de la pedanía de murciana de Casillas, uno de los más emblemáticos del municipio, vuelve a abrir tras más de una década cerrado

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El belén móvil de la pedanía de murciana de Casillas, uno de los más emblemáticos del municipio, ha vuelto con sus más de 70 escenas tras más de una década y lo hace con vocación de permanencia, según informaron fuentes del Ayuntamiento capitalino en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, acompañado por los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés; de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha inaugurado este conjunto histórico que cuenta desde ahora con una sede estable gracias a la cesión de un edificio municipal por parte del Consistorio.

Con 53 años de historia, este belén forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de murcianos. Su retirada en 2013 se debió a la fragilidad de las piezas y a la complejidad técnica que suponía su montaje y desmontaje cada año, lo que ponía en riesgo su conservación.

En este sentido, Ballesta ha explicado que el belén es "fruto del esfuerzo de una persona que, durante más de 50 años, con cariño, con amor, con ternura, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ha conseguido esta auténtica maravilla que generaciones y generaciones de niñas y niños murcianos hemos contemplado".

El regidor ha señalado que "el belén murciano es inconfundible" porque combina "escenas bíblicas con ese toque huertano".

La vuelta del belén móvil de Casillas ha sido posible gracias a un proceso de restauración desarrollado durante meses por un equipo técnico dirigido por el maquetista Juan Pedro Martínez Lajara.

La intervención ha permitido poner a punto más de 70 escenas, de las que alrededor del 80% están mecanizadas e iluminadas, integrando más de 500 figuras y de 50 motores, cerca de 10 bombas de agua y unas 600 bombillas, y recorre cerca de 75 metros lineales en una superficie aproximada de 150 metros cuadrados.

El belén es una colección de propiedad privada perteneciente a Vicente Sánchez Romero y Carmen Sánchez Fuentes, que ha sido cedida gratuitamente al Ayuntamiento para su uso, custodia y exhibición permanente.

Entre sus escenas más representativas se encuentran la fragua con herreros y herrador, la granja, el granjero durmiendo, varios molinos y norias, el conjunto de ratones con la pastora, y la Huida a Egipto por el Nilo.

Como parte del discurso expositivo, el visitante también puede conocer el espacio del taller donde se han restaurado las escenas, con un carácter divulgativo.

Este conjunto se podrá visitar de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que solo abrirá en horario de mañana. Además, el 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Una vez finalizado el periodo navideño se podrá visitar los días jueves, viernes y sábados.

UN NUEVO MUSEO DEL BELÉN

El nuevo Museo del Belén Móvil de Casillas se ubica en un edificio municipal construido en 2023 en la calle Alcalde Ángel Martínez, dentro del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías. Cuenta con una superficie de 472 metros cuadrados y está diseñado en una sola planta, con vestíbulo, sala de exposiciones, aseos y dependencias de mantenimiento.

Este espacio permite la instalación estable y segura de todos los elementos técnicos del belén, eliminando los riesgos derivados del desmontaje anual y facilitando las tareas de mantenimiento y conservación preventiva.

Con su apertura al público, el edificio inicia por primera vez su uso efectivo como equipamiento cultural municipal. La gestión del museo se coordinará junto a la Casa del Belén de Puente Tocinos a través del Museo de la Ciudad.

MURCIA, CUNA DEL BELÉN

La recuperación del conjunto móvil de Casillas se suma a la programación belenística que consolida a Murcia como uno de los referentes del belén en España.

Esta Navidad, el municipio cuenta con más de 40 nacimientos repartidos por barrios y pedanías. Entre ellos destacan el belén municipal del Palacio Episcopal y el de la Federación de Peñas Huertanas, ambos ya abiertos, y el de las Agustinas, obra de Nicolás y Francisco Salzillo, que se expondrá a partir del 20 de diciembre.

Completan la oferta los instalados en centros de mayores, parroquias y peñas, así como en pedanías y barrios como Alquerías, El Palmar, La Alberca, La Ñora, Los Garres, Monteagudo, Santiago y Zaraíche, Churra, El Ranero y el Distrito Este.

En Puente Tocinos, el 3 de enero se celebrará la VIII Ruta Belenística, con una visita guiada por los principales belenes de la pedanía y la Casa-Museo del Belén.

Además, desde este miércoles, El Raal acoge el tradicional belén viviente de El Secano, en el que más de 120 vecinos representan escenas de la Natividad y que cada año recibe miles de visitantes.