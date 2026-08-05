Bernabé (PP) denuncia el envejecimiento del parque móvil de la Guardia Civil en la Región y exige su renovación - PP

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha denunciado el deterioro de los medios materiales de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma y ha exigido al Gobierno de España y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la renovación del parque móvil y un incremento de la plantilla de agentes.

Bernabé ha asegurado que la Guardia Civil dispone actualmente de "varias decenas de vehículos menos" prestando servicio en la Región que hace cinco años y ha señalado que la antigüedad media de los existentes supera los 15 años. Según ha indicado, muchos de estos vehículos acumulan "cientos de miles de kilómetros, con innumerables averías y reparaciones", según ha informado el PP.

El senador del PP ha afirmado que esta situación afecta tanto a la seguridad de los agentes como a su capacidad para responder con rapidez a las emergencias. "Se pone en riesgo la seguridad de los guardias civiles, que se ven obligados a utilizar vehículos antiguos, obsoletos y con un elevado desgaste mecánico; y, por otro, se limita su capacidad para responder con rapidez y eficacia a las situaciones de emergencia que se producen cada día", ha manifestado.

Asimismo, ha sostenido que los vehículos disponibles "no están a la altura de las prestaciones, la capacidad ni la velocidad que exige el servicio policial", lo que, a su juicio, repercute en la protección de los ciudadanos y en la eficacia de las actuaciones del cuerpo.

Por ello, Bernabé ha reclamado al Ministerio del Interior la renovación inmediata del parque móvil de la Guardia Civil en la Región de Murcia y el aumento del número de efectivos para atender las necesidades de seguridad ciudadana.

"Basta ya de castigos a la Región de Murcia. Exigimos al ministro Marlaska que dote a la Guardia Civil de los medios materiales necesarios, especialmente vehículos, y de los efectivos que nuestra comunidad necesita para garantizar la seguridad que merecen todos los murcianos", ha declarado.

Finalmente, ha defendido que "la seguridad es un pilar básico del Estado de Derecho y una condición indispensable para disfrutar de la libertad" y ha instado al Gobierno central a revertir esta situación "con inversiones y recursos".