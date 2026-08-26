Bernabé (PPRM) denuncia que las tres embarcaciones de la Guardia Civil en Murcia llevan más de un mes averiadas - PPRM

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha denunciado este miércoles la "falta de medios y la absoluta dejación" que, a su juicio, existe por parte del Gobierno central para proteger las costas murcianas ante la llegada de embarcaciones con migrantes.

Bernabé ha asegurado que las tres embarcaciones de la Guardia Civil destinadas a la Región de Murcia continúan averiadas desde hace más de un mes y ha criticado que, como sustitución, se haya enviado al Servicio Marítimo una patrullera con más de 20 años de antigüedad, según ha informado el PPRM.

"Siguen entrando pateras y lo único que nos envía Lucas es una patrullera con 20 años de antigüedad y con la mitad de la velocidad que las usadas por las mafias", ha manifestado el senador, que ha señalado que la embarcación enviada alcanza, según sus datos, unos 30 nudos, frente a los más de 60 que pueden superar las utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

El parlamentario popular ha realizado estas declaraciones después de la llegada, según ha indicado, de una tercera lancha rápida a las costas de la Región en una semana, con alrededor de medio centenar de migrantes.

"Vamos de pena, esto es una auténtica vergüenza, así las mafias están haciendo lo que les da la gana", ha afirmado Bernabé, quien ha reclamado al Gobierno de España que dote a la Guardia Civil de los medios humanos y materiales necesarios para proteger las fronteras marítimas.

Asimismo, ha criticado la situación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, que ha calificado de "colapsado", y ha vuelto a cuestionar la gestión del Gobierno central y del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ante la llegada de embarcaciones a las costas murcianas.