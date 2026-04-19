La Biblioteca Regional conmemora el Día del Libro con literatura moderna y clásica, música, cine y arte del reciclaje

Cartel del Día del Libro, que la Biblioteca Regional celebrará en San Javier. - CARM

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha organizado una batería de actividades en torno al Día del Libro. "Se trata de la fecha más importante en el ámbito literario, que este año, en el marco de nuestro plan de descentralización cultural, conmemoramos en San Javier, un municipio bien conocido por su afición al teatro y la música", manifestó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

En la jornada del Día del Libro, el próximo jueves, 23 de abril, tendrá lugar el espectáculo 'Donde habita la palabra', en la Casa de la Juventud de San Javier, de la mano de la compañía de teatro Ditirambo y del Conservatorio de Música de la localidad.

Se trata de un viaje escénico donde los sonidos de la tuba y el piano dialogan con las grandes voces del Siglo de Oro -Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo- en una propuesta que trasciende el recital para convertirse en experiencia artística integral, como homenaje vivo al libro.

La BRMU estará también presente en Puerto Lumbreras, donde David López Sandoval, autor que ha recibido prestigiosos premios tanto en poesía como en dramaturgia, y Natalia Benito, periodista cultural y graduada en la ESAD de Murcia, participarán en un recital poético, dentro de los actos de inauguración del Jardín de las Letras.

La víspera de la efeméride literaria, el miércoles 22, la Biblioteca Regional recibirá a la autora ecuatoriana Mónica Ojeda, considerada como una de las novelistas más relevantes de la literatura hispanoamericana contemporánea. La escritora mantendrá un coloquio con Diego Sánchez Aguilar, autor cartagenero que cosecha diversos premios literarios, tanto por sus novelas como por sus obras de poesía y de relato corto.

Asimismo, la BRMU acogerá la exposición 'Un mundo de papel', de los artistas mazarroneros Miriam Carvajal, Pepi Carvajal y José Miguel Ortega. La muestra es una invitación a redescubrir los libros usados como medio artístico y a reflexionar sobre el reciclaje y la segunda vida de los objetos cotidianos, en este caso, a través del arte.

Con esta exposición, que se podrá visitar desde el próximo día 22, los tres artistas hacen una propuesta artística que une creatividad, reutilización y belleza.

A estas actividades se suma mañana lunes, 20 de abril, un cineclub en el marco del ciclo 'Biblioteca Regional, Biblioteca Universal', que este año gira en torno a Italia. Se proyectará en versión original subtitulada la película 'Las mil y una noches', de Pier Paolo Pasolini, y se comentará la obra de la mano de Javier García Melenchón, profesor de italiano y actual director de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Aprovechando la celebración del Día del Libro, se instalará en el vestíbulo de la BRMU la Transmedia Library Shelf Experience. Se trata de un proyecto de investigación sobre bibliotecas que busca la participación activa de los ciudadanos.

Desarrollado por Sara Dinatola y Roberto Testa, de la Universidad de Turín, este prototipo llega a Murcia tras haber pasado por varias bibliotecas italianas. El prototipo de estantería narrativa y transmedia, en la que se integran recursos físicos y digitales, estará instalada hasta el 5 de mayo, para que los usuarios interactúen con este prototipo que indaga en nuevas vías para diseñar las bibliotecas.

La Transmedia Library Shelf Experience ha elegido la BRMU por el perfil innovador y disruptivo que lleva proyectando desde hace décadas, y que ha hecho que varias bibliotecas extranjeras se hayan interesado por los proyectos desarrollados desde la Región de Murcia.