La Biblioteca Regional ofrece a sus usuarios acceso gratuito a 13.500 películas en 'streaming'

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, pone a disposición de sus usuarios un catálogo de 13.500 títulos a través de eFilm, la plataforma de préstamo de contenidos audiovisuales para bibliotecas.

"Las plataformas digitales eFilm y eBiblio llevan la cultura de calidad a toda la Región de Murcia con un solo clic, todos los días del año y a cualquier hora", afirmó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

"Estas herramientas constituyen un eje fundamental de nuestra estrategia de descentralización cultural y de apoyo a los municipios, barrios, diputaciones y pedanías, facilitando el acceso a la cultura con independencia del lugar de residencia", agregó.

EFilm es la primera plataforma en línea de uso exclusivo para bibliotecas públicas y permite acceder gratuitamente, con el carné de la BRMU o de cualquiera de las bibliotecas públicas, a un amplio catálogo de películas, documentales, series, conciertos, cortometrajes y otros contenidos audiovisuales.

El visionado se realiza en 'streaming', sin necesidad de descarga. Cada usuario puede solicitar el préstamo de hasta cinco títulos diferentes por semana. Una vez realizado el préstamo, dispone de 72 horas para visualizar el contenido tantas veces como desee.

Los préstamos de eFilm son independientes de los préstamos de libros y otros materiales bibliográficos, por lo que pueden utilizarse simultáneamente. Además, la disponibilidad de los títulos es inmediata y simultánea, es decir, se puede hacer uso de los cinco préstamos a la vez y un mismo audiovisual puede ser prestado al mismo tiempo a tantos usuarios como lo soliciten.

La plataforma ofrece diferentes herramientas para facilitar la navegación por el catálogo, como listados automáticos de los títulos más prestados y mejor valorados, selecciones temáticas elaboradas por la propia BRMU y accesos directos para explorar los contenidos por géneros.

Como principal novedad, los títulos permanecerán ahora un año completo en el catálogo de eFilm, lo que permitirá a los usuarios disponer de un plazo mucho mayor para descubrirlos y disfrutarlos.

Asimismo, la plataforma incorpora compatibilidad con Google TV Streamer y Fire TV, dos dispositivos que convierten cualquier televisor en una televisión inteligente. Gracias a esta mejora, los usuarios podrán acceder directamente al catálogo de eFilm desde su televisor y disfrutar de los contenidos con una experiencia de uso similar a la de las principales plataformas comerciales de vídeo bajo demanda.