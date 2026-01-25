La Biblioteca Regional renueva su programación de clubes de lectura, talleres, cineclubes y presentaciones de libros

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, renueva su programación cultural con una amplia oferta de clubes de lectura, talleres, cineclubes y presentaciones de libros para públicos de todas las edades.

Entre las novedades destaca un nuevo formato de club de lectura de carácter intensivo, dedicado a dos grandes clásicos de la literatura rusa. La reconocida eslavista Marta Rebón, traductora de autores como Tolstói o Vasili Grossman, coordinará este club, en el que se leerán 'El jugador', de Fiódor Dostoievski, y 'La sonata a Kreutzer', de León Tolstói.

Este formato intensivo permitirá a los participantes retirar ambos libros desde el inicio y concentrar el debate en dos sesiones que se celebrarán en dos días consecutivos (25 y 26 de marzo), dedicándose cada una de ellas al análisis de una de las obras.

"Este nuevo abanico de actividades responde a las diversas inquietudes culturales de los usuarios de la Biblioteca Regional. Así, abarcará ámbitos como la historia, la literatura y el cine, y prestará especial atención al público infantil", señaló el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

En el marco del ciclo 'Clasicómanos', dedicado a la divulgación del mundo clásico, se abordarán dos de las obras fundamentales de la literatura griega. Francisco Giménez Gracia, autor de 'El fulgor del bronce', coordinará un taller centrado en la 'Ilíada', mientras que Fulgencio López Agüera, profesor de Lengua y Literatura y poeta galardonado en diversos certámenes, impartirá un taller sobre la 'Odisea', en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Dentro del ciclo 'Haciendo historia', la historiadora mazarronera Carmen Guillén presentará su obra 'Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)', el próximo 12 de marzo.

Por otro lado, el ciclo 'Biblioteca Regional, Biblioteca Universal', dedicado en esta edición a Italia, incluirá el cineclub 'Pasolini y la narrativa medieval', en el que se analizarán tres películas del director italiano ambientadas en la Edad Media: 'El Decamerón', 'Las mil y una noches' y 'Los cuentos de Canterbury'. La actividad estará a cargo de Francisco Javier García Melenchón, profesor de italiano y director de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia.

A esta programación se suma un taller de escritura creativa de poesía impartido por la caravaqueña Carmen María López, doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad de Murcia y reciente ganadora del Premio Adonáis de poesía por su obra 'Oración de la lluvia'.

La oferta se completa con actividades dirigidas al público infantil, como un taller de ajedrez para niños y niñas de entre 8 y 12 años, impartido por Javier Portillo, y una doble sesión semanal de cuentacuentos todos los sábados: una para bebés, a cargo de la asociación cultural murciana Tirulí Tirulé, y otra para público familiar, ofrecida por el Teatro de Carmen.