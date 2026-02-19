La biblioteca de San Javier presenta las 50 actividades programadas hasta el próximo mes de junio

El concejal de Cultura, David Martínez y el coordinador de bibliotecas municipales, Toni Díaz - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El concejal de Cultura de San Javier, David Martínez y el coordinador de bibliotecas municipales, Toni Díaz, han presentado el programa de la biblioteca municipal para la temporada de invierno y primavera que incluye más de 50 actividades que tienen objetivo principal de fomentar la lectura.

El programa, que se extiende hasta el mes de junio, pone especial atención en los más pequeños con un total de 21 cuentacuentos y actividades infantiles.

También habrá hasta 14 encuentros con autores que hablarán con los lectores sobre sus libros como el escritor de Ciencia Ficción, Sabino Cabeza que hablará sobre su premiada novela 'Expediente Hermes', o el poeta venezolano Williams Alberto Hernández que también firmará su poemario '¿Volamos como vuelan los ángeles o hacemos el amor?', según han informado desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Una de las citas destacadas del programa es la Feria de autores y asociaciones, que este año genera una sinergia entre más de 50 escritores y más de 30 asociaciones con un programa de actividades que incluye, además de la cercanía y firma de ejemplares , conciertos, cuentacuentos, entrevistas, yincanas literarias y demostraciones, entre otras.

Además de dos exposiciones fotográficas y 14 proyecciones, una de las principales novedades del programa previsto para los próximos meses incluye la puesta en marcha del canal de podcast , 'Voces de San Javier', que consistirá en un rescate sonoro, a través de grabaciones trimestrales de autores locales leyendo parte de sus propios textos, abierto también a testimonios orales de los vecinos.

Además, la biblioteca mantiene y da vida a cinco clubes de lectura a los que se suma el club de lectura infantil del CEIP 'Fulgencio Ruiz'. Asimismo forma parte del Club de Lectura Mar Menor, junto a las bibliotecas de los municipios vecinos, con un programa propio de actividades alrededor de la lectura y los libros que se dará a conocer próximamente.

La información completa del programa de actividades que se desarrollarán hasta el próximo mes de junio, abiertas a todo el público y gratuitas, se puede consultar en las redes sociales de la biblioteca municipal de San Javier o de manera presencial en la propia biblioteca.