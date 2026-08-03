'Blaubeeren' sacude San Javier en la noche en que el Festival consagra a Sergio Peris-Mencheta

El actor Sergio Peris-Mencheta recoge reconocimiento de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

San Javier ha inaugurado este domingo el domingo la programación del Auditorio Parque Almansa con uno de los montajes más esperados de esta edición: 'Blaubeeren', "una obra incómoda, necesaria y profundamente humana que demuestra que el teatro sigue siendo capaz de remover conciencias sin recurrir al artificio", ha informado fuentes de la organización.

La noche ha comenzado frente a la escultura de Melpómene, donde el director del Festival, David Martínez, ha recibido a Sergio Peris-Mencheta antes de colocar la placa con su nombre, que desde ahora permanecerá junto a la de los grandes creadores que han sido distinguidos por el certamen.

El galardón consiste en una reproducción escultura, obra del artista Manuel Páez, que representa, en forma de musa, a las artes escénicas.

Ya sobre el escenario, el actor y director confesó que recibir este reconocimiento tenía para él un significado muy especial porque su historia con San Javier comenzó mucho antes de dedicarse profesionalmente al teatro.

"Aquí he estado con vosotros haciendo Julio César, aquí he estado también como director y esta es la cuarta ocasión que vuelvo. Pero, sobre todo, aquí, en una de estas butacas, me senté yo en 1978 viendo 'La venganza de Don Mendo'. Tenía tres años, no me enteraba de nada, pero aquello se me quedó grabado. Para mí, el principio de todo fue aquí, en este teatro", ha rememorado.

EL HORROR ESCONDIDO DETRÁS DE UNA SONRISA

A las 22.30 horas comenzó 'Blaubeeren', producción de Barco Pirata basada en el texto de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, finalista del Premio Pulitzer de Teatro en 2024.

La obra parte del hallazgo real de un álbum fotográfico perteneciente a un oficial nazi en el que aparecen los responsables de Auschwitz sonriendo, descansando, cantando o disfrutando de excursiones a escasos kilómetros del mayor campo de exterminio de la historia.

Ahí reside el golpe más devastador del montaje. En las fotografías no aparecen las cámaras de gas ni los asesinatos. Aparece algo quizá todavía más inquietante: la normalidad. Personas capaces de reír, celebrar y posar ante una cámara mientras millones de seres humanos eran exterminados a pocos metros de distancia.

Peris-Mencheta construye desde ese material una pieza de teatro documental sobria, precisa y absorbente en la que cada imagen abre una pregunta sobre la responsabilidad individual, la memoria y la capacidad del ser humano para convivir con el horror sin mirarlo de frente. Blaubeeren no enseña la barbarie; la deja crecer en la imaginación del espectador hasta hacer imposible apartar la mirada.

El trabajo coral de Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual, Paloma Porcel y Eric de Loizaga sostuvo durante toda la representación una narración de enorme intensidad, perfectamente acompañada por la escenografía de Alessio Meloni, los audiovisuales de Emilio Valenzuela, la música de Joan Miquel Pérez y una iluminación galardonada con el Premio Max 2026, que separa constantemente la aparente calma de las imágenes de la violencia que permanece fuera de plano.