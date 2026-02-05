Bodegas Corral presenta 'El Eco del Tiempo', una mirada al futuro desde sus orígenes

Fotograma del vídeo ‘El Eco del Tiempo’ - GRUPO FUERTES

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Corral, integrada en Grupo Fuertes y unida a Bodegas Luzón, ha presentado 'El Eco del Tiempo', una pieza audiovisual que expresa su evolución "desde el respeto absoluto a su legado y a sus más de 120 años de historia", han informado fuentes de la compañía.

'El Eco del Tiempo' es una "declaración de intenciones" y mantiene "una narración visual que habla de origen, legado y continuidad, así como de una bodega que entiende que lo que fue sigue latiendo en lo que es y da sentido al futuro que se construye", han expresado.

La unión con Bodegas Luzón, histórica bodega de Jumilla, simboliza el encuentro de dos caminos distintos y, a su vez, paralelos. Las dos bodegas cuentan con una identidad propia y trayectorias diferentes, unidas por una misma forma de entender el vino: respeto por la historia, compromiso con el territorio y ambición por el futuro.

La filosofía que identifica a ambas bodegas es compartida y apuesta por honrar el pasado sin quedarse anclados en él.

En Navarrete, en el corazón del Camino de Santiago, Bodegas Corral sigue siendo "un punto de encuentro de peregrinos, de historias y de generaciones, donde el vino acompaña al viajero y donde cada vendimia suma un nuevo capítulo a un relato que continúa escribiéndose", han apuntado.

Con 'El Eco del Tiempo', Bodegas Corral reafirma su identidad en un momento clave de su trayectoria. La bodega evoluciona y se proyecta hacia el futuro, y mantiene intacta su esencia, porque, como recuerda el mensaje que vertebra el vídeo, 'lo que fuimos sigue presente en lo que seremos'.