BOE publica este lunes la ampliación del plazo para la rehabilitación de edificios públicos de la Comunidad

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BOE publica este lunes la ampliación del plazo para la rehabilitación de edificios públicos al 30 de junio de este año, sustituyendo, de este modo, a la fecha inicial prevista del 31 de marzo, en virtud de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

En concreto, se establece como fecha máxima de terminación de las obras de Fase 2 el 30 de junio, sustituyendo así a la de 31 de marzo prevista en la cláusula sexta, Financiación y plazos, del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Murcia para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo a los fondos 'Next Generation.

La resolución, del 6 de marzo de 2026, de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, recoge la Adenda de modificación del convenio con la Comunidad para la ejecución de las actuaciones incluidas en este Programa.

La adenda al convenio se suscribió el 5 de marzo de 2026, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el consejero de Fomento e Infraestructuras de Murcia, Jorge García Montoro, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

La modificación del plazo inicial se debe a "circunstancias sobrevenidas", por lo que se establece como fecha máxima de terminación de las obras de Fase 2 la de 30 de junio de 2026, manteniéndose vigentes el resto de los requisitos establecidos en el convenio para la justificación de las actuaciones dentro del marco del PIREP.