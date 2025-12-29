Bomberos del CEIS extinguen un incendio en el cuarto de aperos de un residencial en Librilla

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado en el cuadro eléctrico del cuarto de aperos de un residencial en la pedanía de Belén, en Librilla - CEIS RM

LIBRILLA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado este lunes un incendio originado en el cuadro eléctrico del cuarto de aperos de un residencial en la pedanía de Belén, en Librilla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 11.14 horas avisando de que salía mucho humo del cuarto de aperos y de que en su interior no había nadie.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Librilla y la Guardia Civil y bomberos del CEIS, que han dado por extinguido el fuego a las 13.06 horas.

La estructura del cuarto, construida aparentemente en madera, ha sufrido importantes daños materiales, aunque no se han registrado víctimas.