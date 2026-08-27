Bomberos del CEIS y medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en el paraje El Llano de Bullas

BULLAS (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en el paraje El Llano de Bullas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha comenzado a recibir llamadas de alerta a partir de las 18.30 horas alertando del fuego, originado en una zona agrícola próxima al castillo de El Castellar y cercana a un espacio forestal, según han informado fuentes del '1-1-2' consultadas por Europa Press.

En el operativo intervienen bomberos del CEIS adscritos al parque de Caravaca de la Cruz, brigadas forestales de Mula y Cehegín, agentes medioambientales y los dos medios aéreos movilizados.