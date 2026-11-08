Bomberos del CEIS rescatan a dos perros del río Segura a su paso por Archena

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) han rescatado esta mañana a dos perros de grandes dimensiones que se encontraban en dificultades en el río Segura, a su paso por la pedanía de La Algaida, en el municipio de Archena.

A las 8.00 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de la presencia de dos perros que intentaban salir del cauce del río sin conseguirlo.

Ante la falta de medios de la Policía Local de Archena para llevar a cabo el rescate, se movilizó a bomberos del CEIS, que se desplazaron hasta el lugar y consiguieron sacar del agua a los dos animales. Tras el rescate, la Policía Local de Archena se ha hecho cargo de los perros y tratará de localizar a su propietario.