Bomberos efectúan rescates en Cartagena durante la madrugada y varios vecinos son asistidos por servicios sociales

Situación en el Campo de Cartagena por el paso de la dana 'Alice' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Varias carreteras continúan cortadas al tráfico en las zonas afectadas por la dana

MURCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado del despliegue de unos 20 efectivos de Bomberos durante la madrugada para efectuar varios rescates en el municipio murciano y ha asegurado que los servicios sociales han atendido a los vecinos afectados, como consecuencia de la evolución de la dana 'Alice' que ha dejado calles inundadas.

En concreto, los rescates han tenido lugar en las calles Marina, Levante, Escorial y Mujol de los Nietos. Un colegio de la zona ha sido habilitado para que el equipo de servicios sociales pudiera asistir a los afectados y garantizar su seguridad durante la noche.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido esta madrugada de que varias carreteras continúan cerradas al tráfico en alguno de sus puntos como la carretera RM-F54 en Cartagena, la autovía RM-19 del Mar Menor en dirección a la capital de Murcia, la autovía RM-12 La Manga, la RM-F29 en San Javier y la RM-F33 en El Mojón (San Pedro del Pinatar).

Igualmente, López Miras ha pedido precaución en varias carreteras en los municipios de Roldán, Torre Pacheco y San Javier. Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el terreno para que las vías vuelvan a la normalidad.

"Durante toda la noche, los agricultores de la zona del Mar Menor han ayudado con sus tractores en los trabajos de emergencia. Se lo he agradecido personalmente. Gracias de corazón", ha afirmado el presidente autonómico.

La Región de Murcia ha elevado a últimas horas del día al nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) "como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas" y "el desbordamiento de las ramblas costeras", especialmente del Campo de Cartagena.

Asimismo, los vecinos de Los Alcázares han recibido a las 23.00 horas la alerta de 'Es-Alert' a sus móviles advirtiendo del "riesgo de desbordamiento" en las ramblas de Las Colonias y La Maraña, ambas en el citado municipio, y también la de El Albujón, que es la rambla más grande del Campo de Cartagena.