Los bomberos de Murcia que ayudaron en Venezuela: "Nos dedicamos a las emergencias, pero aquello era algo muy grande"

Los bomberos y perros del SEIS del Ayuntamiento de Murcia que han colaborado con Venezuela han sido recibidos por la alcaldesa junto a los que se marchan - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Pastor y Paco López Cobo, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, junto a Hammer y Ron, dos perros de rescate, han pasado una semana en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos que asolaron la ciudad.

"La situación nos superó un poco. Nos dedicamos a las emergencias pero aquello era algo muy grande", ha explicado Cobo, que partió el primero hacia Venezuela con la ONG IAE Rescue de Algemesí, Valencia, durante el recibimiento que les ha brindado el Ayuntamiento de Murcia en el Salón de Plenos.

Cobo ha recordado como, junto con su compañero Pastor, jefe de expedición por parte del contingente enviado por el Gobierno regional, vieron "la mayoría de construcciones derruidas y la gente buscando a sus familiares a pie de edificio".

Los trabajos de estos bomberos, que formaron parte del segundo convoy de ayuda español, se centraron en "descartar vida" en esos edificios revisando lugares de nuevo para "reasegurar que la existencia de vida era nula o encontrar a alguien". Esto último no fue posible, pero, según ha afirmado se han marchado con "la sensación agridulce de dejar descanso a muchas familias que tenían la intriga de saber si su familiar estaba vivo".

Ahora, en la segunda fase, entrarán las máquinas, lo que no se podía hacer hasta que no se comprobara la presencia de alguien vivo bajo los escombros.

El relevo lo cogen Cesar Claros y José Arturo Vidal, que partirán a Venezuela en nombre la recién creada ONG 'Bomberos por bomberos' y coordinados por la ONU para centrar sus esfuerzos en labores de reconstrucción y potabilización de la zona.

"Quedan muchas labores de apuntalamiento y de potabilización", ha explicado Claros, presidente de la ONG, quien estuvo en terremoto de Haití en 2010. "No es nada sencillo realizar un rescate, son tareas complicadas y según pasan las horas las posibilidades de supervivencia se van reduciendo", ha señalado.

Claros ha explicado que uno de los objetivos es desplazar una planta potabilizadora y que los bomberos de la zona trabajen con ella. Del éxito de esta misión dependerá el tiempo que permanezcan allí o la necesidad de enviar un relevo.

Asimismo, el presidente de 'Bomberos por bomberos' ha manifestado el deseo de que Murcia pueda contar con una unidad de rescate como IAE Rescue, "para poder salir de forma inmediata cuando ocurra una catástrofe".

Durante el acto de recepción, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha explicado que lo que ahora se pide a las administraciones es "capital humano capacitado y profesional". La regidora ha agradecido a estos cuatro bomberos que hayan trasladado "un mensaje de solidaridad, comprensión y apoyo", así como que hayan "volcado toda su profesionalidad y capacitación al servicio de una causa tan noble y necesaria".

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado la labor de la Unidad Canina "fruto de muchos años de formación, entrenamiento, experiencia y compromiso".