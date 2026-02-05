Bomberos Murcia realizan una quincena de servicios relacionados con las fuertes rachas de viento

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia han realizado hasta las 19.30 horas de este jueves una quincena de servicios relacionados con las fuertes rachas de viento en el municipio.

El incidente de mayor envergadura se ha registrado en la calle Lope de Vega de La Alberca, donde se ha caído un pino de grandes dimensiones a mediodía, y en Patiño, donde el desprendimiento de un toldo por el viento ha provocado desperfectos en tejados.

Además, los bomberos han tenido que intervenir después de que parte de una barandilla de cristal y hierro de más de 15 metros cayera a la calle desde un ático en Ronda Sur, según informaron fuentes el SEIS consultadas por Europa Press.

Otras pedanías de Murcia a las que han tenido que acudir los bomberos por desprendimiento y daños provocados por los fuertes viento son El Palmar y Alquerías.

En Cartagena, la Guardia Civil de Tráfico ha informado de que la caída de dos pinos ha provocado el corte de la carretera entre El Albujón y Santa Ana.