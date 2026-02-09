Bomberos sofocan un incendio en una planta de residuos en Ulea - IMÁGENES FACILITADAS POR BOMBEROS (CEIS)

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS)de la Región de Murcia intervinieron este domingo en un incendio declarado en una planta de residuos en Ulea, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 18.48 horas, el '1-1-2' recibió hasta 19 llamadas alertando sobre un incendio en una nave visible desde la A-30 en dirección a Albacete, en Ulea.

Según fuentes de la empresa, el incendio se originó en una cinta transportadora situada a unos 10 metros de altura, que fue extinguida rápidamente.

Sin embargo, continuaba desprendiendo humo. Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) para realizar labores de prevención, así como la revisión y enfriado de la cinta. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.