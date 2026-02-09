Bomberos sofocan un incendio en una planta de residuos en Ulea

Bomberos sofocan un incendio en una planta de residuos en Ulea
Bomberos sofocan un incendio en una planta de residuos en Ulea - IMÁGENES FACILITADAS POR BOMBEROS (CEIS)
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 9:13
Seguir en

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS)de la Región de Murcia intervinieron este domingo en un incendio declarado en una planta de residuos en Ulea, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 18.48 horas, el '1-1-2' recibió hasta 19 llamadas alertando sobre un incendio en una nave visible desde la A-30 en dirección a Albacete, en Ulea.

Según fuentes de la empresa, el incendio se originó en una cinta transportadora situada a unos 10 metros de altura, que fue extinguida rápidamente.

Sin embargo, continuaba desprendiendo humo. Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) para realizar labores de prevención, así como la revisión y enfriado de la cinta. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado