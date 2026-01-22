Archivo - El BORM publica mañana la convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de que este viernes se convocarán a través del Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) las oposiciones al cuerpo de Maestros de este año.

El plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el 26 de enero hasta el 16 de febrero a las 13 horas. Se convocarán 1.607 plazas, de las que 114 estarán reservadas para personas con discapacidad.

Del total, se convocarán 398 plazas para Educación Infantil, 200 para lengua extranjera Inglés, 49 para lengua extranjera Francés, 132 para Educación Física, 80 para Música, 288 para Pedagogía Terapéutica, 184 para Audición y Lenguaje y 276 para Educación Primaria.

La solicitud de participación estará disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (http://sede.carm.es), con el número de procedimiento 843.

Entre las novedades de la convocatoria se encuentra que los exámenes prácticos incorporarán la opcionalidad, con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias preguntas; que se incluye la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, para que los opositores los conozcan con la suficiente antelación; y que el texto final de la parte A de la primera prueba de la fase de oposición será decidido, al menos, por cinco miembros del tribunal.

Asimismo, la convocatoria recoge los criterios de valoración por especialidad del examen práctico, los criterios de valoración del tema escrito y los de la exposición oral, tanto la defensa de la programación como la unidad didáctica.

También se contempla que en el índice de la programación que forma parte de la segunda prueba de aptitud pedagógica deberán figurar, al menos, 12 unidades didácticas que deberán ir secuenciadas y numeradas.

Además, los presidentes de los tribunales serán designados libremente por el titular de la Consejería de Educación y Formación Profesional, y entre las funciones de los tribunales se encontrará la valoración de los méritos de la fase de concurso.

Otra de las novedades es que las pruebas prácticas en todas las especialidades tendrán una duración de dos horas y media, y los exámenes se harán en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

La convocatoria de este año al cuerpo de Maestros es la mayor oferta de plazas de la historia de todos los cuerpos en la Región de Murcia.