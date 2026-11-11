La BRMU celebra este sábado la XIV edición de Zorroclocos e Lobos con música, talleres y fanzines - CARM

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) celebrará este sábado, 14 de noviembre, la decimocuarta edición del festival de autoedición gráfica y sonora Zorroclocos e Lobos, que reunirá a artistas y proyectos de distintas comunidades autónomas en un mercadillo con 38 puestos, actuaciones musicales, talleres y encuentros en torno al mundo del fanzine.

La cita volverá a celebrarse en las cocheras de los bibliobuses, un espacio que acogerá esta jornada cultural de 11.00 a 20.30 horas y que está vinculado al carácter alternativo y callejero de esta manifestación artística, según ha informado la Comunidad.

Entre las actividades destacadas figura el encuentro con el dibujante y escritor Juarma (Juan Manuel López), referente de la escena fanzinera y autor de las novelas 'Al final siempre ganan los monstruos', 'Punki' y 'Poética de la autodestrucción'. La actividad tendrá lugar a las 13.00 horas y contará con la participación de la periodista y docente Ana Andújar.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha destacado que el festival es "uno de los grandes acontecimientos del mundo de la ilustración en la Comunidad", al dar visibilidad a formas de expresión artística alejadas de los circuitos de la cultura de masas, pero que cuentan con "una comunidad numerosa y fiel".

El mercadillo reunirá a creadores de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana, además de artistas de la Región de Murcia.

La programación musical comenzará a las 16.30 horas con las actuaciones de Sueño Xanadú (Murcia), Tumba Swing (Valencia) y Cardenales (Madrid). También se celebrará un encuentro de fanzineras del colectivo Disidentes, entre las 11.30 y las 12.30 horas, así como un taller de serigrafía, concursos de fanzines y sesiones de DJ.

EXPOSICIÓN SOBRE FANZINES MURCIANOS

Por otro lado, la Comicteca de la Biblioteca Regional contará con un espacio de creación colectiva para elaborar un fanzine coordinado por la investigadora italiana Claudia Previtera, cuyo resultado se presentará posteriormente en un proyecto de investigación de la Universidad de Venecia.

Coincidiendo con el festival, se inaugurará también una exposición retrospectiva sobre los fanzines murcianos en el espacio expositivo de los faros de la Comicteca. La muestra recorrerá la trayectoria de la autoedición gráfica en la Región y podrá visitarse hasta abril de 2027.

La Biblioteca Regional impulsa esta línea de trabajo desde 2017, cuando puso en marcha su fanzinoteca, una de las primeras secciones especializadas en este ámbito dentro de las bibliotecas públicas españolas. El fondo se ampliará próximamente con una nueva sección dedicada a fanzines nacionales e internacionales.