Cádiz.-El Ayuntamiento decreta un día de luto por el fallecimiento de Ignacio Moreno Aparicio, Hijo Predilecto - AYUNTAMIENTO DE EL CASAR - Archivo

BULLAS (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bullas ha decretado dos días de luto oficial y ha convocado este miércoles, a las 20.00 horas, una concentración de repulsa en la plaza de España por el asesinato de una vecina del municipio presuntamente a manos de su pareja en la mañana de este 25 de noviembre.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Consistorio ha expresado su condena ante lo sucedido y ha trasladado su pésame a los familiares, amistades y allegados de la fallecida.

En el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en pleno, además de los dos días de luto oficial figuran la colocación de la bandera de la localidad a media asta en los edificios municipales y la suspensión de todas las actividades programadas por el Consistorio durante ese periodo.

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que desde que tuvo conocimiento de los hechos inició la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno, con la activación del protocolo VioGén.

El consistorio ha añadido que ha puesto a disposición de los afectados los recursos municipales de atención y acompañamiento psicológico a través del Punto de Atención Especializada (PAE) y del Punto de Orientación y Psicología de la Agencia de Desarrollo.

Además, profesionales de estos servicios se han desplazado a los dos centros educativos donde se encontraban las dos hijas de la víctima, ambas menores de edad, para prestarles atención y apoyo psicológico.