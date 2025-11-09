Buscan desde el pasado martes a un joven de 30 años que fue visto por última vez en Murcia

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Molina de Segura ha alertado, a través de sus redes sociales, de la desaparición de un joven, de 30 años de edad y que responde al nombre de Jonnattan, al que se le vio por última vez el pasado martes en Murcia.

La alerta de SOS Desaparecidos, que ha difundido su foto, informa de que el joven mide 1.81 de altura, es de complexión gruesa, con el pelo oscuro y rizado, y lleva barba. Además, tiene dos tatuajes, una serpiente en el brazo y un león en el gemelo derecho. La última vez que se le vio llevaba pantalón corto.