Buscan a una persona bajo los escombros de una casa incendiada en La Atalaya (Mazarrón)

Un bombero trabajando en el interior de la vivienda incendiada - CEIS

MAZARRÓN (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia están buscando a una persona bajo los escombros de una casa que se ha incendiado a primera hora de este martes en la pedanía de La Atalaya, en Mazarrón.

El 1-1-2 ha recibido a las 6.43 horas la llamada de unos vecinos que veían salir llamas y humo por las ventanas de este inmueble. Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

Los bomberos han apagado el fuego, pero no han podido evitar el colapso de la vivienda y que el tejado se haya derrumbado.

Las primeras noticias apuntaban a que no había nadie en el interior, pero a las 8.16 horas una persona ha comunicado a los bomberos que su hermano iba a dormir allí y que no respondía a sus llamadas, por lo que se han solicitado medios para el desescombro y búsqueda. Se han unido más bomberos del CEIS, procedentes de Lorca, y miembros del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón y se ha movilizado una unidad de guía y perro de Protección Civil de Cartagena.