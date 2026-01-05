La cabalgata de los Reyes Magos de Lorca se traslada al pabellón principal de Ifelor

Cartel de la cabalgata de Reyes Magos en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha decidido trasladar la cabalgata de los Reyes Magos y el resto de actos programados para este lunes al Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar (Ifelor), con motivo de la previsión de lluvias.

En el pabellón principal, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a todos los niños y niñas y repartirán chocolate, roscón y bizcocho, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El recinto se ha transformado en la 'Casa de Sus Majestades los Reyes Magos', un entorno decorado que recreará un mundo de fantasía y que contará con todos los participantes de la cabalgata.

Así, los Reyes Magos, junto con un millar de figurantes, estarán en este recinto de 16.30 a 20.30 horas, en el marco de una jornada cargada de música, espectáculos y muchas sorpresas, y en la que los más pequeños serán los principales protagonistas.

Todas las familias que lo deseen tienen habilitado el aparcamiento del Huerto de la Rueda, de gran capacidad.

"Gracias a esta solución, se garantiza una experiencia mágica y segura evitando la cancelación total del evento y permitiendo que miles de pequeños mantengan la ilusión de la víspera de Reyes sin que la lluvia interfiera", han explicado desde el Consistorio.