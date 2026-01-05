La cabalgata de los Reyes Magos de Lorca se traslada al pabellón principal de Ifelor

Cartel de la cabalgata de Reyes Magos en Lorca
Cartel de la cabalgata de Reyes Magos en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 5 enero 2026 11:00
Seguir en

LORCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha decidido trasladar la cabalgata de los Reyes Magos y el resto de actos programados para este lunes al Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar (Ifelor), con motivo de la previsión de lluvias.

En el pabellón principal, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a todos los niños y niñas y repartirán chocolate, roscón y bizcocho, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El recinto se ha transformado en la 'Casa de Sus Majestades los Reyes Magos', un entorno decorado que recreará un mundo de fantasía y que contará con todos los participantes de la cabalgata.

Así, los Reyes Magos, junto con un millar de figurantes, estarán en este recinto de 16.30 a 20.30 horas, en el marco de una jornada cargada de música, espectáculos y muchas sorpresas, y en la que los más pequeños serán los principales protagonistas.

Todas las familias que lo deseen tienen habilitado el aparcamiento del Huerto de la Rueda, de gran capacidad.

"Gracias a esta solución, se garantiza una experiencia mágica y segura evitando la cancelación total del evento y permitiendo que miles de pequeños mantengan la ilusión de la víspera de Reyes sin que la lluvia interfiera", han explicado desde el Consistorio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado