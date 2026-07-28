Cada euro que invierte la Comunidad en el sector del mueble genera una inversión empresarial de 2,3 euros

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, visitaron hoy el Cetem - CARM

YECLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Cada euro que invierte la Comunidad en ayudar e impulsar al sector del mueble genera a su vez una inversión de 2,3 euros por parte de las empresas de este ámbito estratégico.

Durante los seis primeros meses del año, en concreto, el Instituto de Fomento (Info) ha aprobado ayudas por valor de 1,3 millones de euros para la fabricación de mueble y productos de madera, una cantidad que ha movilizado una inversión superior a los tres millones de euros.

Este es uno de los datos que ha destacado este martes el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante una visita al municipio de Yecla en la que asistió al Comité Ejecutivo de la Feria del Mueble y a un encuentro con los responsables del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (Cetem).

Estos 1,3 millones de euros han permitido impulsar 48 proyectos en este ámbito. Destaca en este sentido el programa de inversiones productivas para pymes, que destinó 0,98 millones de euros a una veintena de pequeñas y medianas empresas que invirtieron a su vez 2,4 millones de euros.

Dentro del área de innovación se concedieron ayudas por valor de más de 100.000 euros, mientras que al área de comercio exterior se destinaron 140.490 euros a una docena de empresas que han movilizado inversiones por valor de 222.779 euros.

La mayor parte esos 1,3 millones de euros en ayudas se destinaron a empresas de Yecla. En concreto, un total de 27 compañías yeclanas recibieron 804.000 euros en subvenciones, una cantidad que representa el 62 por ciento del total.

El titular de Empresa, que en los dos encuentros estuvo acompañado de la alcaldesa de Yecla, María Remedios Lajara, ha subrayado que se trata de un sector "con gran prestigio nacional e internacional y altamente competitivo, con una facturación anual que supera los 1.000 millones de euros y con más de un millar de empresas que dan empleo a más de 7.000 trabajadores".

"El mueble y la madera son un estandarte de la Región de Murcia, un sector consolidado, con mucho arraigo en Yecla y altamente competitivo, capaz de multiplicar por dos las ayudas del Gobierno regional para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo y llevando los productos regionales a los mercados internacionales", ha señalado.

En este sentido, los últimos datos del ICEX sobre comercio exterior muestran que las exportaciones del sector del mueble regional entre los meses de enero y mayo han aumentado un 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzan ya los 70 millones de euros.

La Región de Murcia se mantiene así como la séptima provincia que más muebles exporta, con Francia (28,96 millones de euros); Italia (10,51 millones de euros) y Reino Unido (7,09 millones de euros) como los principales destinos del mueble regional.

"El Gobierno regional mantiene un compromiso firme con el sector del mueble, un compromiso y un apoyo que se traduce en inversiones para la modernización e internacionalización del tejido empresarial e industrial, pero también para impulsar eventos como la Feria Internacional del Mueble o para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico a través del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera", ha concluido.