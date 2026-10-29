Cae un 9,3% la compraventa de viviendas en agosto y un 40,6% se financió mediante préstamo, según los notarios

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MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia descendió un 11,4% interanual en agosto, hasta las 1.213 operaciones, 1,6 puntos más que la media nacional, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) consultados por Europa Press.

Por su parte, el precio medio se situó en 1.454 euros por metro cuadrado, lo que supone un 20,6% más a nivel interanual (12,8% en España), mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda cayó un 5%, frente al descenso medio nacional del 5,6%. La Región de Murcia es una de las pocas comunidades autónomas en las que ha crecido el porcentaje de préstamos para la adquisición de una vivienda, en al menos 14 autonomías han descendido.

En la Región de Murcia descendió un 7,7% la supercifie media de la vivienda. Es la tercera autonomía con un descenso más acusado, por detrás de País Vasco (-8%) y Asturias (-9,8%).

DESCENSO DE LAS COMPRAVENTAS EN 16 COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la compraventa de viviendas disminuyó en 16 regiones y únicamente aumentó en Cantabria, donde registró un avance interanual del 0,8%.

Los mayores retrocesos se produjeron en Navarra, con una caída del 18,8%; Baleares, con un 17,8%, y Aragón, con un 16%.

También se registraron descensos superiores a la media nacional, del 9,8%, en la Comunidad Valenciana (-14%), País Vasco (-13,6%), Castilla-La Mancha (-12,6%), Región de Murcia (-11,4%), Asturias (-11,2%), Comunidad de Madrid (-11%) y La Rioja (-10,8%).

En el resto de las comunidades autónomas, las caídas fueron más moderadas. Así, las compraventas descendieron un 9,3% en Castilla y León, un 8,1% en Andalucía, un 7,3% en Galicia, un 6,2% en Cataluña, un 4,3% en Extremadura y un 3,3% en Canarias.

EL PRECIO SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por su parte, el precio medio de la vivienda aumentó un 12,8% interanual en España. El encarecimiento se extendió a 15 comunidades autónomas, mientras que únicamente se registraron descensos en Navarra y Baleares.

Los mayores incrementos se produjeron en Asturias y Cantabria, ambas con un avance del 23,6%, seguidas de la Región de Murcia, donde el precio aumentó un 20,6%.

También se registraron subidas de dos dígitos en la Comunidad Valenciana, con un 18,2%; Canarias, con un 17,7%; Castilla y León, con un 17,5%; Comunidad de Madrid, con un 17,2%; Castilla-La Mancha, con un 12,2%; La Rioja, con un 11,9%; País Vasco, con un 10,7%; Andalucía, con un 10,5%; Aragón, con un 10,3%, y Cataluña, con un 10%.

En cambio, el precio medio de la vivienda descendió un 7% en Navarra y un 4,9% en Baleares.

LA SUPERFICIE MEDIA DE LA VIVIENDA SE REDUCE UN 3,3%

En cuanto al tamaño de los inmuebles, la superficie media de la vivienda en España disminuyó un 3,3% interanual en agosto. La tendencia descendente se extendió a 15 comunidades autónomas, mientras que únicamente Navarra y Cantabria registraron incrementos.

Por tipo de vivienda, destacó la evolución de los pisos, cuya superficie media se redujo un 6,6% interanual. Además, este segmento acumula cuatro meses consecutivos con caídas superiores al 5%.

Por comunidades autónomas, los mayores descensos de la superficie media se registraron en Asturias, con un 9,8%; País Vasco, con un 8%; y la Región de Murcia, con un 7,7%.

También disminuyó en la Comunidad de Madrid (-6,4%), La Rioja (-6%), Baleares (-3,6%), Castilla-La Mancha (-3,5%), Canarias (-3,5%), Extremadura (-3%), Castilla y León (-2,6%), Comunidad Valenciana (-2,4%), Andalucía (-2,3%), Aragón (-1,3%), Cataluña (-1,1%) y Galicia (-0,1%).

Por el contrario, la superficie media de las viviendas aumentó un 4,5% en Navarra y un 3,5% en Cantabria.

LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CAEN UN 5,6%

En paralelo, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron un 5,6% interanual en agosto, hasta las 19.875 operaciones.

No obstante, la cuantía media de estos préstamos aumentó un 1,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 164.978 euros.

El 57,4% de las compraventas de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario. En estas operaciones, el importe del préstamo representó, de media, el 73,2% del precio del inmueble.

Por comunidades autónomas, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda disminuyeron en 14 regiones. Los mayores retrocesos se registraron en Cantabria, con una caída del 19,9%; Baleares, con un 13,1%; Aragón, con un 11,4%; Castilla-La Mancha, con un 11,3%; Comunidad de Madrid y La Rioja, ambas con un 10,7%; Castilla y León, con un 9,6%, y Navarra, con un 9,4%.

También descendieron en Cataluña (-6%), Galicia (-5,6%), Asturias (-3,6%), Extremadura (-2,7%), Andalucía (-2,5%) y Comunidad Valenciana (-2,3%).

En cambio, el número de préstamos hipotecarios aumentó en Murcia, un 5%; Canarias, un 2,4%, y País Vasco, un 1,3%.

Respecto a la cuantía media de los nuevos préstamos hipotecarios, la evolución fue mayoritariamente alcista, con incrementos en once comunidades autónomas y descensos en las seis restantes.

Los mayores avances se produjeron en Galicia, donde el importe medio aumentó un 9%, y Canarias, con un 8,3%. Por el contrario, las mayores caídas se registraron en Aragón, con un 8,9%, y Asturias, con un 5%.

El Centro de Información Estadística del Notariado precisa que los datos correspondientes a los últimos tres meses de las series son provisionales, hasta disponer del 100% de la información necesaria para elaborar estos informes.