El Café El Sur de Murcia acoge este lunes un homenaje literario a la figura de Robe Iniesta

Archivo - Dibujo de Robe Iniesta realizado por el artista Lucas Brox, una lámina que se podrá adquitir como recuerdo del homenaje - LUCAS BROX - Archivo

Los Lunes Literarios ha organizado una lectura de canciones y las actuaciones de Garza, Tolo Ortógrafo y la cantante Concepción Silvestre MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Café El Sur de Murcia acoge este lunes, a partir de las 21.00 horas, un homenaje literario a la figura de Robe Iniesta. El ciclo de los 'Lunes Literarios', bajo el título de 'El viaje íntimo de la locura', rinde tributo al icónico cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre de 2025.

El homenaje, según explica Alberto Caride, coordinador del ciclo, toma su título de la novela homónima publicada por el cantante en 2009, una ópera prima en la que Robe deja volar su imaginación por medio de una onírica aventura que muestra el mundo desde su prisma, genuínamente personal.

En el acto, se rendirá un tributo a la figura y trayectoria del que fuera voz y alma del grupo Extremoduro a través de un recital de canciones, en formato micro libre, y también con tres actuaciones musicales: el dúo Garza, formado por Clara y Pablo Nicolás, el rapero Tolo Ortógrafo y la cantante yeclana Concepción Silvestre.

Por otro lado, se podrá comprar, a modo de recuerdo de este homenaje, las dos versiones del retrato de Robe Iniesta que ha realizado el artista Lucas Brox, o llevarse el libro 'No funciona nada. Un homenaje a Robe Iniesta', escrito por el poeta Pablo Ballesteros.

Con este acto, el ciclo de los 'Lunes Literarios' quiere reconocer y recordar la trayectoria de Robe Iniesta, que no sólo ha sido unos de los cantantes más influyentes del rock en español, sino que también ha sido una inspiración poética para cientos de escritores.