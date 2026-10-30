El Café Zalacaín acoge este lunes la lectura colectiva de 'Poemas Habitables', que reivindica el derecho a la vivienda

Imagen del libro 'Poemas Habitables', editado por La Imprenta - ELENA CAMPOS CEA

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 2 de noviembre, a las 21.00 horas, el Café Zalacaín de Murcia acoge un acto de reivindicación y literatura con la lectura colectiva de textos del libro 'Poemas habitables', una antología coordinada por la poeta Edurne Batanero y publicada por La Imprenta.

Esta antología poética vio la luz en mayo de 2026, y reivindica desde el verso el derecho a una vivienda digna. 'Poemas habitables' es un libro organizado en cinco bloques (barrio, pertenencia, acción, hábitat y futuro) y reúne a poetas consagrados y emergentes de distintas generaciones y distintas provincias, "conscientes de que el problema de la vivienda es un problema que afecta a todas por igual", afirma Batanero.

En total, son 93 las voces que han querido sumarse a este "canto colectivo de denuncia, esperanza y resistencia". El prólogo es obra de Sergio C. Fanjul, el epílogo de Belén García Nieto y la ilustración de la cubierta de Riki Blanco.

El recital colectivo contará con la presencia de escritoras como Cristina Morano, María Martínez Azorín, Inés Belmonte, María del Carmen Ruiz Guerrero y Edurne Batanero, antóloga del libro.