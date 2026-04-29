CaixaBank y el UCAM Murcia C.F. reúnen a más de 330 niños en la tercera edición de 'Unidos por el balón'

Nueva edición de la iniciativa solidaria ‘Unidos por el balón’ - CAIXABANK

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y el UCAM Murcia C.F. han celebrado una nueva edición de 'Unidos por el balón', una iniciativa solidaria que ha convertido el Estadio Heredia 21 La Condomina en un espacio de encuentro, deporte e inclusión para más de 330 niños y niñas procedentes de distintas entidades sociales de la Región vinculadas al programa CaixaProinfancia de la Fundación "la Caixa".

Los participantes, beneficiarios de las asociaciones CEPAIM, Plena Inclusión, Cáritas, COPEDECO, Interfutsal y la Fundación Secretariado Gitano, han compartido una jornada deportiva junto a jugadores del primer equipo del UCAM Murcia C.F. y cerca de 50 miembros de Voluntariado CaixaBank, que han participado en un circuito de 30 actividades adaptadas que han fomentado valores como el compañerismo, el respeto, la igualdad de oportunidades y los hábitos de vida saludables.

El evento ha contado con la presencia de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García; del director general de Deportes de la UCAM, Pablo Rosique; y de la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, quienes han acompañado a los niños durante el desarrollo de la jornada y han puesto en valor la importancia de impulsar iniciativas que utilicen el deporte como herramienta de inclusión social.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia ha señalado que "'Unidos por el balón' representa nuestra manera de entender el compromiso social, acercando el deporte a quienes más lo necesitan y generando oportunidades reales para que niños y niñas vivan experiencias positivas que refuercen su autoestima, fomenten la convivencia y les transmitan valores que van más allá del terreno de juego".

"Esta iniciativa es también un ejemplo de cómo las alianzas bien construidas entre el UCAM Murcia C.F., CaixaBank y las empresas colaboradoras permiten sumar capacidades, conocimiento y compromiso para poner en marcha iniciativas sólidas y transformadoras, demostrando que cuando el sector deportivo y el tejido empresarial caminan de la mano se multiplican las posibilidades de generar valor compartido para el territorio", ha añadido García.

Por su parte, el director general de Deportes de la UCAM ha manifestado que "la solidaridad forma parte del ADN de la Universidad y del equipo del fútbol, y es que el Club lleva muchos años colaborando en infinidad de acciones junto a CaixaBank por ayudar a los más necesitados".

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia ha subrayado que "este tipo de iniciativas reflejan el trabajo conjunto que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento para impulsar programas de intervención comunitaria dirigidos especialmente a los menores más desfavorecidos, generando oportunidades reales de inclusión y desarrollo".

En este sentido, ha subrayado que "Murcia es una ciudad amiga de la infancia y estamos plenamente comprometidos con políticas y acciones concretas que mejoren su bienestar, siempre desde la colaboración entre instituciones y entidades sociales".

'Unidos por el balón' se enmarca en el patrocinio que CaixaBank mantiene con el UCAM Murcia C.F. y forma parte de la estrategia de responsabilidad social de la entidad, alineada con su apuesta por el deporte como vehículo para transmitir valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y el respeto, reforzando al mismo tiempo su vinculación con el territorio.