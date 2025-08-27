Caminar y utilizar la bicicleta o el transporte público tendrá premio en Murcia

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha anunciado la puesta en marcha el próximo mes de septiembre de la iniciativa 'Murcia muévete', que ofrecerá premios a los usuarios que se desplacen caminando, en bicicleta o en transporte público.

Se trata de un proyecto de la Oficina Municipal de la Bicicleta en el que, a través de pequeños retos, los murcianos podrán conseguir puntos en los desplazamientos que realicen a través de medios de transporte sostenible, lo que les permitirá ganar premios y entrar en sorteos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Todo se articulará a través de una aplicación móvil en la que los usuarios podrán registrarse, y que busca incentivar alternativas al coche para lograr una ciudad más sostenible y amable, al tiempo que se realiza ejercicio físico, lo que redunda en una mejora de la salud.

La elección de septiembre para su realización no es casual, ya que en ese mes tendrá lugar la Feria de Septiembre, la Semana Europea de la Movilidad y el inicio del curso escolar.

En este sentido, la iniciativa pretende animar a la ciudadanía a "caminar, pedalear o usar el transporte público para acudir a los Huertos, La Fica, el campamento de Moros y Cristianos, el centro educativo o el lugar de trabajo".