Los campamentos de verano de Murcia amplían un 33% sus plazas y fomentarán el uso del inglés

Rueda de prensa tras la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la adjudicación del servicio de los campamentos municipales de verano 2026, con un incremento del 33,3% de las plazas disponibles con respecto al año pasado, por lo que alcanzará un total de 200 escolares del municipio.

Así, este aumento de la oferta permitirá que 50 niños más que el pasado verano puedan participar en estos campamentos, diseñados para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones estivales, al tiempo que ofrecen alternativas de ocio saludable, aprendizaje y convivencia durante el periodo vacacional, han informado desde el Consistorio.

Como principal novedad este año, los campamentos incluirán por primera vez el inglés como eje tansversal y lengua vehicular dentro de su programación, reforzando así el aprendizaje de este idioma, que los escolares han estudiado durante el curso escolar, en un entorno lúdico y dinámico, para facilitar que pierdan el miedo a utilizar el idioma, mejorar su comprensión y su expresión, así como asociar el uso del inglés a experiencias positivas. "No vamos a meter a los niños en aulas, sino que se va a utilizar de forma natural en juegos dinámios, deportes y actividades cotidianas", ha explicado la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

La programación se desarrollará en cuatro turnos entre el 30 de junio y el 30 de julio y estará dirigida a escolares empadronados en el municipio de Murcia que cursen entre 3º y 6º de Educación Primaria.

Los participantes disfrutarán de estancias de siete días y seis noches en instalaciones especializadas situadas en primera línea de playa del Mar Menor, concretamente en Los Urrutias y en Los Alcázares.

La oferta se estructura en dos modalidades. Por un lado, el campamento Náutico e Inglés, dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria, que contará con 80 plazas distribuidas en dos turnos, del 8 al 14 de julio y del 24 al 30 de julio. Por otro, el programa Mar y Deporte e Inglés, destinado a estudiantes de 3º y 4º de Primaria, que ofrecerá 120 plazas repartidas en tres turnos, del 30 de junio al 6 de julio, del 16 al 22 de julio y del 24 al 30 de julio.

Durante su estancia, los escolares participarán en actividades acuáticas como vela, windsurf, paddle surf o kayak, además de propuestas de multiaventura, miniolimpiadas, talleres creativos, dinámicas en inglés, juegos de agua, veladas nocturnas temáticas y actividades orientadas al desarrollo de habilidades sociales y personales.

Todas las instalaciones cuentan con alojamiento adaptado para menores, comedores, zonas deportivas, espacios verdes y áreas destinadas a talleres, garantizando así unas condiciones óptimas de seguridad y confort en un entorno privilegiado como es el Mar Menor, en el que los jóvenes participantes podrán disfrutar de actividades deportivas y lúdicas.

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 11 DE JUNIO

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 11 al 16 de junio a través de la plataforma digital www.murciaeducadora.net. Así, cada participante podrá optar únicamente a un turno.

El sistema de adjudicación de plazas prioriza el colegio en el que están escolarizados los alumnos, de modo que se intenta ajustar la asignación para que aquellos que comparten centro educativo puedan coincidir en el mismo campamento.

En caso de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el Ayuntamiento celebrará un sorteo público el próximo 18 de junio en el edificio municipal de Abenarabi para determinar la adjudicación de las plazas.

La cuota de participación incluye alojamiento en régimen de pensión completa, actividades educativas y deportivas, excursiones, material necesario para el desarrollo del programa, transporte de ida y vuelta desde Murcia y atención permanente por parte de monitores especializados, con una ratio de un monitor por cada 10 participantes, lo que garantiza la calidad educativa y la seguridad de los pequeños.