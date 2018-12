La campaña de Navidad de Jesús Abandonado se centra este año en la vivienda y el empleo para lograr la inclusión real

Publicado 03/12/2018 12:11:17 CET

Jesús Abandonado lamenta los timos que se producen al pedir por las casas a personas mayores

MURCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional campaña de Navidad de Jesús Abandonado se centrará este año en la vivienda y el empleo para lograr la inclusión real, según han avanzado este lunes en rueda de prensa el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Moreno, y el director, Daniel López.

Y es que, han asegurado, "la inclusión real está basada en la dignidad que proporciona una vivienda y un empleo", de ahí el lema escogido este año.

Daniel López, director de la institución, ha precisado que "nuestro fin último es lograr una inclusión plena de todas las personas, y esta pasa por el acceso a una vivienda, algo que tratamos de proporcionar a través de nuestros pisos con apoyo o el programa 'Housing First' (la vivienda, lo primero) y un trabajo, labor que llevamos a cabo en nuestro Centro de Empleo y Formación".

"Esos son los pilares básicos y en nuestro esfuerzo por erradicar el sinhogarismo estamos firmemente convencidos de que un hogar permanente, unido a un trabajo estable son los cimientos en los que se apoya la vida de todas y cada una de las personas, y todo lo que rodea: familia, amistades, una vida independiente o el acceso los recursos e instituciones, haciendo uso de todos sus derechos y siendo responsables también de sus deberes como ciudadanos", ha subrayado.

Según Moreno, esta labor en pos del trabajo y una vivienda digna "está ejemplarizada en los materiales que presentamos a la sociedad murciana ahora, en la revista, el calendario, en mupis urbanos, vídeos y en la caseta de Navidad que abre este miércoles con los productos que se elaboran en los talleres tradicionales".

A su juicio, "es nuestra forma de visualizar la atención y servicios que prestamos y una forma también de agradecer la solidaridad y el compromiso de la sociedad murciana". Servicios que prestan los 365 voluntarios de la Fundación, a quienes han agradecido la labor que realizan a diario.

Tras recalcar que Jesús Abandonado, que no cierra ningún día del año, no pide por las casas ni cobra recibos, un mensaje que principalmente está dirigido a las personas mayores, que suele ser el perfil más frecuente del presunto estafador y una situación que se da con frecuencia, Moreno ha recordado que la labor de Jesús Abandonado "está dedicada a las personas sin hogar, porque son las más pobres de las pobres, no tienen techo".

EMPLEO, FORMACIÓN Y VIVIENDA EN JESÚS ABANDONADO

El objetivo, por tanto, es sacar a este colectivo del "círculo vicioso de la pobreza". Por ello, este año la Fundación quiere poner su atención en la campaña 'Vivienda y empleo. Inclusión', para dar la oportunidad de empleo a estas personas.

Daniel López ha destacado que lo que se pretende es "cubrir las necesidades básicas con diferentes recursos", tras lo que ha recordado, precisamente, que dan un millar de servicios de alimentación diarios entre desayuno, comida y cena, en el comedor social y el centro de larga estancia (alrededor de 350 personas) y que tienen más de 260 plazas de acogida para personas sin hogar.

Igualmente, en noviembre ha puntualizado que "estamos por encima de 16.000 servicios de alimentación en el comedor social y hoy comerán alrededor 267 personas".

Desde Jesús Abandonado han transmitido a la sociedad que la vivienda y el empleo "ayudan a la inclusión plena, ya que si se consiguen estas dos variables se alcanzará la inclusión, se abandona la situación de sin hogar en la que cualquier persona puede caer, ya que son líneas muy delgadas que, sin darnos cuenta, podemos pasarlas y terminar en situación de exclusión".

La Fundación, ha dicho, "es más que comer y dormir, ya que cubrimos las necesidades básicas de un proyecto de calle, el comedor social, los centros de corta, media y larga estancia y llevamos un año apostando fuerte por la inclusión laboral, dado que pretendemos facilitar la herramienta de la inserción laboral a personas que se encuentren en la situación".

Por ello, Daniel López ha recalcado que "la situación de sin hogar se puede abandonar". El pasado año se superaron las 148 inserciones laborales, lo que supuso que 79 personas consiguieran un empleo, mayoritariamente en los sectores de servicios y agrícola.

El lema de la Fundación 'Más que comer, más que dormir' refleja, según el presidente de Jesús Abandonado, que "vamos más allá de las necesidades básicas de alojamiento y comida, como nuestras áreas de empleo, formación o vivienda, y más allá de las necesidades materiales, puesto que atendemos también la dimensión espiritual de la persona".

En este sentido, López afirma que "prestamos esa mano necesaria para dotar de nuevas oportunidades a todos los que lo necesitan. Sin la seguridad de una vivienda o la estabilidad de un empleo, las posibilidades de acceso a los recursos sanitarios, a la educación o a la formación se reducen drásticamente".

Aunque reconoce que "no es tarea fácil, es totalmente posible dar una solución a la situación de las personas a las que atendemos a través del Centro de Acogida, del Centro de Día, del Comedor Social, del área de psicología y psiquiatría dedicada a la salud mental, de la enfermería, del servicio de ducha y ropería, o de los voluntarios podólogos, odontólogos, ginecólogos, peluqueros".

La Fundación Jesús Abandonado, que desarrolla su labor en la Región de Murcia junto a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, tiene como objetivo su recuperación plena, posible gracias una atención integral centrada en la persona.

Para hacerse voluntario se puede acceder a la página web 'https://jesusabandonado.org/' y se puede también colaborar ayudando en alimentación o siendo suscriptores, ya que, ha resaltado, el 50 por ciento del presupuesto de la Fundación vienen de los donativos de la sociedad murciana.