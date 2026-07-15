Una campaña regional repartirá dípticos con consejos para observar el trío de eclipses de manera segura

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente, y la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas, Ester Mainar, durante la presentación de la campaña - CARM

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a poner en marcha una campaña de divulgación en la que se distribuirá carteles y dípticos informativos que contienen consejos para una observación segura de el trío de eclipses solares y de los que se hará eco el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia en sus canales informativos.

Esta iniciativa, llevada a cabo por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia, distribuirá 5.000 dípticos y 200 carteles entre los ayuntamientos para su difusión entre vecinos y visitantes.

Por otra parte, el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente, ha indicado que el fenómeno puede acarrear muchos desplazamientos, de modo que aconseja planear previamente la ruta e informarse acerca de emplazamientos ya preparados por los ayuntamientos.

Asimismo, ha insistido en la obligación de seguir las indicaciones de Policía, Guardia Civil y Protección Civil y ha pedido a los ciudadanos que no acudan a espacios naturales protegidos.

Los ópticos-optometristas han recordado que es fundamental proteger la salud ocular, ya que mirar directamente al sol durante el eclipse puede dañar diferentes estructuras del ojo. Por lo que para evitarlo es necesario usar gafas protectoras homologadas que serán facilitadas en los establecimientos sanitarios de óptica.

EL PRIMERO DE LOS ECLIPSES, EL 12 DE AGOSTO

El primero de los tres eclipses de sol que se esperan para los años 2026, 2027 y 2028 tendrá lugar el 12 de agosto próximo. Ese día, en la Región de Murcia, a última hora de la tarde, el sol quedará tapado con una cobertura superior al 90 por ciento.

Seguirá otro eclipse parcial, pero también de gran cobertura, el 2 de agosto de 2027 y, finalmente, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular completo y visible en toda la Región.

Para presenciar este fenómeno es aconsejable seguir algunas premisas, como el uso de gafas protectoras homologadas; utilizarlas antes de mirar al sol, mirar unos segundos y bajar la mirada y repetir la observación con pausas y no emplearlas para mirar a través de un telescopio o prismáticos.

También es importante planificar con antelación la ruta y cumplir las indicaciones de las autoridades en caso de desplazamientos para ver el eclipse, no acceder a espacios naturales protegidos, puesto que hay riesgo de incendios y daños medioambientales y recurrir al 1-1-2 en caso de emergencia.