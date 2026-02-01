El Campo de Cartagena y Mazarrón, por vientos, y todo el litoral por fenómenos costeros, este lunes en alerta amarilla

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Campo de Cartagena y Mazarrón estará este lunes en alerta amarilla por fuertes vientos, así como el resto del litoral de la Región de Murcia por fenómenos costeros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su boletín de avisos.

En concreto, en las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón se pueden registrar rachas de hasta 70 km/h de las 12.00 a las 18.00 horas de este lunes. Los fenómenos costeros afectarán asimismo a todo el litoral, desde las 12.00 a las 23.59 horas, habrá viento del suroeste de 50-60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.