El campo de fútbol de Los Garres (Murcia) contará con césped de última generación y calidad FIFA Pro

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia celebrada en Los Garres - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto de sustitución del césped artificial en el campo de fútbol municipal de Los Garres, una actuación que cuenta con un presupuesto de 431.016,06 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Esta iniciativa contempla diversas actuaciones esenciales para adecuar la instalación a las necesidades de los más de 300 deportistas y 20 equipos que componen la Unión Deportiva Los Garres. "Todos ellos, desde las categorías de debutantes de 4 y 5 años hasta el equipo sénior, verán mejoradas sus condiciones para el correcto desarrollo de su actividad deportiva en la pedanía", ha informado la alcaldesa, Rebeca Pérez.

Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución del terreno de juego actual por un pavimento deportivo de última generación, certificado con el sello FIFA Quality Pro, fabricado en polietileno de baja abrasividad y especialmente diseñado para reducir la temperatura superficial durante la práctica deportiva.

El proyecto, además, se adapta de manera estricta a los parámetros de la normativa europea respecto a la utilización del caucho en campos de fútbol. Por esta razón, se procederá a la utilización de un relleno sostenible de arena de sílice y corcho, y se realizarán los ensayos específicos fijados por la normativa FIFA Quality Pro.

La renovación integral del complejo deportivo abarca también la limpieza exhaustiva de la superficie de la base de apoyo, el suministro y colocación de una rejilla metálica galvanizada y la instalación de una base técnica de espuma de polietileno reticulado. Asimismo, se realizará el marcaje de líneas para delimitar un campo de fútbol 11 y dos campos transversales de fútbol 7, y se instalarán protectores homologados tanto en los banquillos como en la barandilla perimetral.

Los trabajos se completarán con la colocación de cuatro nuevas porterías de fútbol 7 de aluminio, la reparación de las porterías de fútbol 11 existentes, la colocación de un juego de banderines de córner y la correspondiente reparación y traslado de la barandilla perimetral.

De igual manera, dentro del nuevo Plan de Inversión en Pedanías 2026-2027, está prevista la adecuación de los vestuarios del Campo de Fútbol con un importe aproximado de 85.000 euros, cuyo proyecto está en fase de redacción.

UN PLAN QUE SE EXTIENDE POR LAS PEDANÍAS

Esta actuación en Los Garres se suma a las ya realizadas en el marco del Plan de Renovación y Modernización de las Instalaciones Deportivas Municipales. Dentro de este operativo, ya se han ejecutado con éxito las reformas en los campos de fútbol de Cabezo de Torres, La Alberca, Puente Tocinos, Beniaján, Rincón de Seca y El Ranero.

Del mismo modo, actualmente se está trabajando la renovación del campo José Barnés, y próximamente darán comienzo las obras en los terrenos de juego de Alquerías, Sangonera la Verde y El Palmar 2. En su conjunto, todas estas inversiones destinadas al fútbol base suponen un presupuesto total de 3.525.218 euros.