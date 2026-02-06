El Campus UCAM-COE de Madrid abre la preinscripción para el curso 2026-2027

Archivo - Fachada principal del Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz, Madrid - UCAM - Archivo

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UCAM ha abierto la preinscripción para los grados presenciales de alta demanda social que tiene previsto impartir en su nuevo campus de Torrejón de Ardoz (Madrid) a partir del próximo curso 2026-2027, que son Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, y Psicología, así como los estudios simultáneos en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (doble grado).

Las personas que no hayan completado los requisitos de acceso --como la superación de la EBAU o la finalización de los estudios de ciclo formativo de grado superior--, también pueden reservar ahora su plaza, bajo la premisa de acreditar la documentación necesaria hasta el 19 de junio. De esto modo, los aspirantes pueden garantizar el derecho de preferencia mientras culminan los estudios previos.

El Campus UCAM-COE suma más de 11.500 metros cuadrados, con dos edificios modernos, accesibles y rodeados de zonas verdes. Los títulos citados se desarrollarán en instalaciones especializadas y laboratorios con equipamiento de última generación que, junto a las salas de estudio, capilla, cafetería, zonas de descanso y convivencia, etc., configuran un entorno diseñado para la formación universitaria, la investigación y la vida académica diaria.

En él, la Fundación Universitaria San Antonio, institución sin ánimo de lucro a la que pertenece la UCAM, ha invertido 20 millones de euros, generando empleo para 200 personas en su primera fase, en una zona emergente ubicada a media hora del centro de Madrid.

Con esta oferta, los estudiantes del área metropolitana de Madrid podrán acceder a programas de referencia en salud, nutrición y deporte, en el marco de la alianza UCAM-COE que impulsa la orientación práctica de los estudios.

La consultora Quacquarelli Symonds (QS) ha otorgado a la UCAM su máxima calificación, 5 estrellas, en su Stars Rating; y el 'QS World University Ranking 2026', la clasificación universitaria más valorada del mundo, la ha incluido por primera vez entre las 1.501 mejores universidades del planeta.

Más recientemente, esta compañía global ha calificado a la Universidad Católica en el 'QS World University Rankings Europe 26' como la 301+ de Europa en reputación académica y empleadora, y a nivel global en el rango 511-520 del continente, de entre unas 5.000, estando en el 'top 10' de las universidades privadas de España.