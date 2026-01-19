El Campus UCAM-COE de Madrid acoge sus primeros exámenes universitarios

Estudiantes de títulos online en una de las aulas del Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz, en el primer día de exámenes - UCAM

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana ha marcado el inicio de la actividad académica en el campus de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en Torrejón de Ardoz (Madrid), con la celebración de las primeras pruebas presenciales de estudiantes de grado y posgrado, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Cerca de 200 alumnos procedentes de distintas comunidades autónomas, principalmente de Madrid, pero también de otras como Castilla-La Mancha o Castilla y León, han acudido a las instalaciones de la UCAM, inauguradas el mes pasado para examinarse de los programas online que imparte la Universidad. También se han desplazado alumnos procedentes de Italia.

Las pruebas han reunido en las aulas a estudiantes de nueve titulaciones de grado: Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Derecho, Psicología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Informática, Educación Primaria, Educación Infantil, y el Curso de Adaptación al Grado en Educación Primaria e Infantil.

También se han examinado estudiantes de tres másteres: Psicología General Sanitaria, Acceso a las Profesiones de la Abogacía y la Procura, y Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera.

La vicerrectora de Enseñanza Virtual, Belén López Ayuso, ha valorado que "estamos muy contentos e ilusionados porque es la primera actividad académica que hay en este Campus de Torrejón, en el que la Universidad ha trabajado con mucha ilusión y esfuerzo. Ya teníamos sedes examinadoras en toda España y en el extranjero, y tener una propia en la capital de España nos ayuda a potenciar todos los estudios online".

Con respecto a la implantación de nuevos programas a partir del próximo mes de septiembre, ha afirmado que "las primeras titulaciones serán del ámbito sanitario, pero estamos trabajando en más títulos de otras áreas".

El Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz, situado en la avenida Constitución, 190, dispone de más de 11.500 metros cuadrados, con una amplia zona verde en la que se ubican dos edificios modernos, con aulas especializadas, laboratorios, salas de estudio, salón de actos, capilla, cafetería y espacios de convivencia, trabajo y descanso.

El pasado diciembre fue inaugurado oficialmente por las presidentas de la Comunidad de Madrid y de la UCAM y del Comité Olímpico Español (COE), acompañadas por las principales autoridades de la Universidad y representantes del ámbito educativo y social.

A partir del próximo mes de septiembre, el Campus iniciará sus clases con la implantación de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.