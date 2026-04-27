El Campus UCAM-COE de Torrejón celebra una jornada de puertas abiertas para futuros estudiantes y sus familias

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, da la bienvenida a los asistentes - UCAM

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El campus UCAM-COE, ubicado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, celebró este fin de semana una jornada de puertas abiertas dirigida a futuros estudiantes y sus familias que sirvió para presentar las titulaciones de grado en Psicología, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que comenzarán a impartirse el próximo septiembre.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, encabezó el acto de bienvenida institucional en la biblioteca del centro. Durante su intervención, destacó la trayectoria de 29 años de la institución y subrayó el compromiso de la universidad con la formación académica y el desarrollo personal de sus alumnos, trasladando a Madrid el modelo educativo ya consolidado en su sede principal.

Tras la recepción, los asistentes realizaron visitas guiadas por las instalaciones del campus, que incluyen salas de simulación clínica, laboratorios tecnológicos, aulas de anatomía y espacios específicos para fisioterapia.

Asimismo, se han habilitado puntos de información sobre servicios de admisiones, becas, voluntariado, orientación laboral y programas de movilidad internacional.

El evento contó con la presencia del alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, quien afirmó que "la UCAM es un proyecto único en España, y tenemos la certeza de que los ojos de todo el país a nivel universitario y deportivo están en Torrejón".

Por su parte, la alianza entre la UCAM y el Comité Olímpico Español (COE) se vio reflejada en la participación de los deportistas olímpicos Saúl Craviotto y Adriana Cerezo, quienes compartieron su experiencia sobre la conciliación entre la carrera deportiva de alto rendimiento y los estudios superiores.

"En la vida hay unas cinco decisiones importantes, y elegir universidad es una de ellas", señaló Craviotto, quien añadió que "a quienes piensan estudiar en la UCAM les digo que no pueden tener mejor compañero de viaje. La UCAM es valores y educación; están en buenas manos".

Por su parte, Cerezo manifestó que siente "mucho orgullo de la UCAM. Es difícil compaginar deporte de alto rendimiento con estudios; por eso, es impresionante que, más allá de tu futuro deportivo, una Universidad te ofrezca un plan en paralelo ante una lesión o al retirarte".

La jornada concluyó con la atención a los interesados en el proceso de preinscripción, que ya se encuentra abierto para las cinco titulaciones. La UCAM inicia así su actividad docente en la Comunidad de Madrid con una propuesta que integra formación universitaria y ciclos de Formación Profesional.