El Campus de la UCAM en Madrid recibe la visita de futuros estudiantes para conocer su oferta académica

Jornada de Puertas Abiertas en el Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz (Madrid) - UCAM

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha celebrado la segunda edición de su Jornada de Puertas Abiertas, con más de 60 asistentes interesados en conocer la oferta académica, los espacios docentes y los servicios universitarios con los que la UCAM comenzará su actividad en Madrid el próximo mes de septiembre.

La sede tiene abierta la matrícula para el curso 2026-27 en los grados oficiales en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética y los estudios simultáneos en Ciencia y Tecnología de los Alimentos con Nutrición, según han informado desde la institución académica.

La bienvenida del evento corrió a cargo del vicerrector de Relaciones Internacionales, Pablo Blesa, que señaló que la UCAM se "apoya en una docencia de excelencia que integra el mundo profesional y la práctica, investigación puntera, evangelización como propuesta, una creciente internacionalización y la orientación clave hacia el deporte, especialmente patente en la alianza UCAM-COE que impulsa el Campus de Madrid".

Además, incidió en la experiencia integral que ofrece al estudiante al apuntar que "en la UCAM se educa en las aulas, pero también en los pasillos, en las tutorías, en la cafetería".

Entre los asistentes se encontraba también David Cal, piragüista olímpico vinculado al Servicio de Deportes de la Universidad desde hace una década.

A lo largo de la mañana, los asistentes visitaron las instalaciones acompañados por grupos de estudiantes de las 5 titulaciones, profesorado y personal del Servicio de Información al Estudiante. El recorrido permitió conocer aulas especializadas, salas de simulación, laboratorios de cocina y anatomía, aulas equipadas y otros espacios académicos de una sede concebida para la docencia universitaria y la formación práctica.

El Campus UCAM- COE cuenta con más de 11.500 metros cuadrados y 2 edificios.

La jornada concluyó con un cóctel festivo para todos los asistentes, cuya apertura estuvo a cargo de Doctor Fisión, divulgador científico con más de 10 millones de seguidores en redes sociales, embajador UCAM y estudiante del Grado en Periodismo, que animó a los futuros estudiantes con su testimonio. "Yo he encontrado en esta gran familia que es la UCAM una universidad que de verdad me entiende, que coincide con mis valores como persona y en la cual soy inmensamente feliz", les transmitió durante el acto.