Candel (PSRM): "López Miras llega tarde y mal a las necesidades educativas de las familias de la Región"

Archivo - PSOE exige a Educación que explique qué hará para cubrir las plazas de profesores tras la catástrofe de las oposiciones - PSRM - Archivo

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSOE de la Región de Murcia, Antonio José Candel, ha criticado que el Gobierno de López Miras "llega tarde y mal a las necesidades educativas de las familias de la Región de Murcia".

Candel ha lamentado que el Partido Popular utilice el inicio del curso escolar "para colgarse medallas con medidas parciales e insuficientes que no resuelven los graves problemas de equidad y calidad que sufre la educación pública en la Región tras casi tres décadas de abandono".

En este sentido, ha recordado que la gratuidad de libros de texto, que el PP presenta como un logro propio, "llega incompleta y con retraso y que, mientras otras comunidades ya han extendido la gratuidad a todas las etapas, en la Región de Murcia aún hay familias de Infantil, 1º y 2º de Primaria o Bachillerato que tienen que hacer frente a un gasto importante cada septiembre".

Además, ha indicado que los comedores escolares siguen sin llegar a todos los centros que lo necesitan. "Que el 25 por ciento de los colegios públicos sigan sin comedor en pleno 2025 es un fracaso, no un motivo de orgullo. Además, las ayudas siguen siendo insuficientes y muchas familias quedan excluidas".

También ha afirmado que la educación de 0 a 3 años sigue siendo una "asignatura pendiente" en la Región, ya que las plazas anunciadas por el Gobierno regional "son insuficientes para cubrir la demanda real, y muchas familias se ven obligadas a recurrir a la privada, pagando precios inasumibles".

"Y en Educación Especial, faltan especialistas, orientadores y personal de apoyo en la mayoría de centros", ha añadido el socialista, que ha subrayado que los datos publicados sobre abandono escolar temprano en la Región de Murcia, que alcanza ya el 20,6 por ciento y sitúa a la Región a la cabeza de España, "son la mejor prueba del fracaso de las políticas educativas del PP de López Miras, incapaz de garantizar igualdad de oportunidades para los jóvenes".

"Si hoy hay más recursos para la vuelta al cole es gracias al incremento histórico en la financiación educativa que llega desde el Gobierno de España, no por la voluntad del PP, que lleva 30 años recortando y privatizando la educación pública. El resultado está ahí: una Región con más desigualdad, más fracaso escolar y más abandono educativo que la media nacional", ha remarcado.

"Desde el PSRM, con Francisco Lucas al frente, seguiremos trabajando por una educación pública, universal, gratuita y de calidad que asegure que ningún niño o niña de la Región quede atrás", ha concluido.